Hermana de Alexa Torrez le cantó la tabla a sus papás y defendió a Jhorman Toloza tras polémica

Las recientes declaraciones de los padres de Alexa Torrex en Buen día Colombia, siguen provocando una ola de reacciones no solo entre los internautas, sino también en los propios miembros de la misma familia, pues hace pocas horas la hermana de la participante rompió el silencio para dar a conocer su opinión frente al tema.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre la polémica entre La familia recocha y Jhorman Toloza?

A través de su cuenta de TikTok, en donde Yuri Torres ha construido una sólida comunidad de seguidores, compartió un video en el que sin pelos en la lengua dejó clara su postura con lo que viene sucediendo, pues recordemos que sus padres aseguraron que Jhorman no "era de sus quereres" y tampoco se mostraron de acuerdo con el compromiso de su hija.

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En primer lugar, la joven empezó aclarando que los integrantes de La familia recocha son solo seis, es decir, sus papás y sus tres hermanos y ella. Respecto a la situación con Jhorman, la creadora de contenido culpó a su hermana, pues considera que el hecho de estar enamorada y en una relación, ha pasado por encima de sus papás.

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En contraparte, también admitió que sus papás son bastante complicados, "no niego que mis papás son pesados y se han metido en la relación", pues aseguró que ambos son estrictos.

¿Cuáles fueron las declaraciones de la hermana de Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza? Esto dijo

En cuanto a si Toloza es parte de la familia, Yuri aseguró que, aunque La familia recocha ya está conformada por seis personas y ni Jhorman ni otras personas que lleguen a sus vida serían parte, fue firme al mencionar que, sus papás quieran o no deben aceptar a su cuñado, pues finalmente, si su hermana lo decide, ambos podrían casarse.

Yuri Torres, hermana de Alexa Torrex reveló si le cae mal Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN.

"A mi el man no me cae mal, si les cae mal a mis papás eso es problema de ellos, porque yo ahí no me meto", señaló.

Por último, la cucuteña le pidió a los usuarios de esta red social que dejen de estar generalizando, pues aunque de alguna manera entiende la posición de sus padres por abogar por el bien de sus hijos, la otra parte es que Alexa es una mujer que está en edad de decidir lo que quiere para su vida.