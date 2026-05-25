Alexa Torrex tomó una decisión y reveló de quién será jefa de campaña en La casa de los famosos

Alexa Torrex finalmente habría tomado una decisión sobre a quién apoyará en la gran final de La casa de los famosos Colombia, luego de semanas de especulaciones entre sus seguidores.

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Con la competencia entrando en sus últimos días y los cuatro finalistas ya definidos, las estrategias fuera de la casa comienzan a tomar fuerza, especialmente con la llegada de los jefes de campaña, quienes serán clave para impulsar a los participantes rumbo a la gran final.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Por primera vez desde que inició el reality, la gran final estará conformada únicamente por hombres.

Luego de la reciente eliminación de Beba, quedaron definidos los cuatro participantes que competirán por los 400 millones de pesos.

El primero en asegurar su lugar fue Alejandro Estrada, quien logró llegar a la final sin quedar en riesgo de eliminación.

El segundo finalista fue Tebi Bernal, luego de ganar el robo de salvación y utilizarlo en sí mismo para asegurar su permanencia.

Por su parte, Juanda Caribe y Valentino lograron mantenerse en competencia tras superar la última gala de eliminación.

Ahora, los cuatro famosos se preparan para disputar la esperada final del reality.

Por primera vez desde que inició el reality, la gran final estará conformada únicamente por hombres. (Foto Canal RCN)

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¿De quién será jefa de campaña Alexa Torrex?

Desde hace varios días, los seguidores del programa estaban atentos a cuál sería la decisión de Alexa Torrex, teniendo en cuenta la cercanía que construyó tanto con Alejandro Estrada como con Tebi Bernal dentro de la competencia.

La creadora de contenido logró formar una fuerte amistad con ambos participantes y juntos hicieron parte de uno de los grupos más comentados de la temporada.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Alexa habría dejado clara su elección final.

La cucuteña compartió en sus historias un video relacionado con Alejandro Estrada y aseguró que ya había tomado una decisión, aunque reconoció que no podía dejar felices a todos sus seguidores.

La exparticipante de La casa de los famosos pidió votos por Alejandro Estrada cada cuatro horas para asegurar así que sea el ganador de la temporada.

“Si no nos vamos por uno, no gana ninguno de los nuestros, espero lo entiendan, las amo”, escribió.

Aunque Alexa no mencionó directamente el nombre del participante al que apoyará oficialmente, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una confirmación de que será la jefa de campaña de Alejandro Estrada en esta recta final de La casa de los famosos Colombia.