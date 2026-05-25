Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex tomó una decisión y reveló de quién será jefa de campaña en La casa de los famosos

La creadora de contenido finalmente habría tomado una decisión sobre el participante al que apoyará como jefa de campaña en la gran final

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alexa Torrex confirmó de quién será jefa de campaña en La casa de los famosos Colombia y sorprendió a sus seguidores
Alexa Torrex confirmó de quién será jefa de campaña en La casa de los famosos Colombia y sorprendió a sus seguidores (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex finalmente habría tomado una decisión sobre a quién apoyará en la gran final de La casa de los famosos Colombia, luego de semanas de especulaciones entre sus seguidores.

Artículos relacionados

Con la competencia entrando en sus últimos días y los cuatro finalistas ya definidos, las estrategias fuera de la casa comienzan a tomar fuerza, especialmente con la llegada de los jefes de campaña, quienes serán clave para impulsar a los participantes rumbo a la gran final.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Por primera vez desde que inició el reality, la gran final estará conformada únicamente por hombres.

Luego de la reciente eliminación de Beba, quedaron definidos los cuatro participantes que competirán por los 400 millones de pesos.

El primero en asegurar su lugar fue Alejandro Estrada, quien logró llegar a la final sin quedar en riesgo de eliminación.

El segundo finalista fue Tebi Bernal, luego de ganar el robo de salvación y utilizarlo en sí mismo para asegurar su permanencia.

Por su parte, Juanda Caribe y Valentino lograron mantenerse en competencia tras superar la última gala de eliminación.

Ahora, los cuatro famosos se preparan para disputar la esperada final del reality.

Finalistas de La casa de los famosos Colombia
Por primera vez desde que inició el reality, la gran final estará conformada únicamente por hombres. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿De quién será jefa de campaña Alexa Torrex?

Desde hace varios días, los seguidores del programa estaban atentos a cuál sería la decisión de Alexa Torrex, teniendo en cuenta la cercanía que construyó tanto con Alejandro Estrada como con Tebi Bernal dentro de la competencia.

La creadora de contenido logró formar una fuerte amistad con ambos participantes y juntos hicieron parte de uno de los grupos más comentados de la temporada.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Alexa habría dejado clara su elección final.

La cucuteña compartió en sus historias un video relacionado con Alejandro Estrada y aseguró que ya había tomado una decisión, aunque reconoció que no podía dejar felices a todos sus seguidores.

La exparticipante de La casa de los famosos pidió votos por Alejandro Estrada cada cuatro horas para asegurar así que sea el ganador de la temporada.

“Si no nos vamos por uno, no gana ninguno de los nuestros, espero lo entiendan, las amo”, escribió.

Aunque Alexa no mencionó directamente el nombre del participante al que apoyará oficialmente, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una confirmación de que será la jefa de campaña de Alejandro Estrada en esta recta final de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex habría confirmado a Alejandro Estrada como su candidato
Alexa Torrex habría confirmado a Alejandro Estrada como su candidato (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fabián Riós rompió el silencio y se pronunció sobre Francisco Bolivar Fabián Ríos

Fabián Riós rompió el silencio y se pronunció sobre el estado de Francisco Bolívar: “es de los míos”

Fabián Ríos generó reacciones tras referirse a Francisco Bolívar, actor y colega con quien compartió pantalla años atrás.

Nataly Umaña encendió redes tras ser mencionada por Alejandro Estrada Nataly Umaña

Nataly Umaña envió contundente mensaje tras ser mencionada por Alejandro Estrada

Nataly Umaña causó revuelo en redes al enviar contundente mensaje luego de ser mencionada por Alejandro Estrada en La casa de los famosos.

Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar generan preocupación tras pedido de oraciones Talento nacional

Últimas publicaciones de Francisco Bolívar generan preocupación tras pedido de oraciones por su estado

Las recientes publicaciones del actor volvieron a llamar la atención luego de que compañeros comenzaran a pedir oraciones por él en redes sociales.

Lo más superlike

La inesperada opinión de Dani Duke sobre Beba y su esposo Dani Duke

Dani Duke opinó sobre Beba y su esposo tras lo visto en La casa de los famosos, “me da pesar”

Dani Duke habló sin filtro y abrió debate sobre la relación de Beba y su esposo tras lo visto en La casa de los famosos.

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?

Conmoción en el automovilismo: confirman la causa de muerte del piloto fallecido recientemente Viral

¡Conmoción en el automovilismo! Se revela la causa de muerte de reconocido piloto

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable