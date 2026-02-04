Luisa Fernanda W responde a seguidor que la señaló de haberse conseguido un "marrano"

Luisa Fernanda W volvió a acaparar la atención en redes sociales tras responder con firmeza a un seguidor que cuestionó su relación con Pipe Bueno, señalando que se había conseguido "un marrano".

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¿Qué le respondió Luisa Fernanda W a un seguidor que le dijo que tenía un “marrano”?

Con total calma y buena actitud, Luisa Fernanda W decidió enfrentar el comentario de un seguidor que se refirió a su pareja como un “marrano”, en alusión a la idea de que ella se habría "conseguido un hombre que la sostenía económicamente".

Luisa Fernanda W llamó la atención en redes tras responder a un seguidor que la señaló de haberse conseguido "un marrano" en su vida. (Foto: Canal RCN)

La youtuber no se dejó llevar por el tono ofensivo y optó por aclarar la situación desde un punto de vista personal y reflexivo.

En su respuesta, Luisa explicó que este tipo de argumentos eran completamente falsos y que su vida no se reduce a ese tipo de clichés.

Recordó que viene de una familia humilde de corazón y que, aunque sus padres fueron trabajadores incansables y le dieron todo lo necesario para crecer, ella también aprendió desde muy joven a trabajar para salir adelante y construir su propio camino.

La influenciadora agregó que, tras volverse famosa y empezar a generar sus propios ingresos, nunca ha dependido de nadie para sobrevivir, desestimando así cualquier insinuación de que su relación actual se basa en conveniencias.

Además, Luisa aprovechó la oportunidad para dejar en claro a sus seguidores lo que opina sobre su pareja.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W de Pipe Bueno tras el comentario de un seguidor que le dijo que tenía "un marrano"?

Luisa Fernanda W destacó que se siente profundamente agradecida de tener a su lado a un hombre trabajador y comprometido con su vida y sus proyectos, dejando claro que Pipe Bueno representa para ella un apoyo constante y una fuente de motivación diaria.

La creadora de contenido aseguró sentirse bendecida por compartir su vida con alguien que no solo la acompaña, sino que además la respeta y la impulsa a ser mejor cada día.

Luisa Fernanda W reveló que junto a Pipe Bueno se apoyan mutuamente en lo económico y otros aspectos. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en redes a la respuesta de Luisa Fernanda W a un seguidor que le dijo que se había conseguido "un marrano"?

La reacción en redes no se hizo esperar. Varios de sus seguidores elogiaron la forma educada, sensata y sin confrontaciones de la youtuber paisa para manejar una situación que fácilmente pudo haberse convertido en un intercambio hostil.

Muchos usuarios destacaron que su respuesta fue madura y respetuosa, y la felicitaron por no caer en provocaciones.