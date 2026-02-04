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Luisa Fernanda W reveló detalles de su matrimonio con Pipe Bueno: ¿ya tienen fecha y lugar?

Luisa Fernanda W habló de su matrimonio con Pipe Bueno, revelando que ya podrían tener lugar y pronto anunciarían la fecha.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Luisa Fernanda W dejó saber cómo sería su matrimonio con Pipe Bueno.
Luisa Fernanda W revela pistas de su boda con Pipe Bueno. (Foto: Canal RCN - Freepik)

Una de las parejas más estables de la farándula colombiana es la conformada por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, quienes ya van alrededor de seis años de relación. Como fruto de su amor, los famosos ya tienen dos hijos: Máximo y Domenic.

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Con la llegada de sus hijos a la familia, la pareja se ha dejado ver como un hogar maduro y lleno de amor, pues sus vidas cambiaron luego de que se convirtieron en padres y, de hecho, están a poco de dar el sí en el altar.

Por eso, Luisa Fernanda W rompe el silencio y vuelve a hablar de su matrimonio, luego de dos años en el que Pipe le hizo la emotiva propuesta.

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¿Cuáles son los detalles que dio Luisa Fernanda W sobre su matrimonio?

A través de un podcast publicado en YouTube, Luisa Fernanda W quien es la invitada del capítulo, rompe el silencio después de tanto tiempo y habla sobre su matrimonio con Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W soltó detalles de su boda con Pipe Bueno
Luisa Fernanda W dejó saber cómo sería su matrimonio con Pipe Bueno. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido y empresaria estaba hablando sobre la capilla de su negocio en Cajicá, Rancho MX y precisamente contó que en ese lugar se siente mucha paz, pues hasta se les apareció una imagen de la virgen la cual no se ha borrado.

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Por eso mismo, aprovechó para decir que, entre esas conversaciones con Pipe sobre el lugar, dijeron que entre tanto buscar un sitio para casarse, ese sería el indicado por lo que es un lugar que los haced sentir cómodos.

Aunque no dio mayor detalle al revelar si este sería o no el sitio para su boda, lo dejó como una posibilidad

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya tiene fecha para su matrimonio?

En la misma conversación, Luisa Fernanda W reveló que dentro de poco podrían estar anunciando que ya tiene fecha para su boda, insinuando que ya la tienen y hasta dijo que su matrimonio podría darse muy pronto.

Luisa Fernanda W revela pistas de su boda con Pipe Bueno.
Luisa Fernanda W soltó detalles de su boda con Pipe Bueno. (Foto: Freepik)

Así mismo, la empresaria e influenciadora dijo que, para dar ese paso con su pro9metido, tenían que estar más cercanos a Dios y al parecer, por eso habrían esperado tanto tiempo.

También, comentó que ella quisiera una boda tranquila con pocas personas, pero Pipe Bueno no lo quiere así ya que tiene muchos amigos y hasta habló de un festival música, sin embargo, son detalles que se desconocen y que pronto se sabrían.

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