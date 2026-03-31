Luisa Fernanda W, una de las figuras del entretenimiento que constantemente está en el centro de la conversación, nuevamente capturó la atención de sus seguidores tras presumir en redes sociales su nuevo cambio de look, una decisión que, como era de esperarse, generó opiniones entre los internautas.

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¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Luisa Fernanda W?

En los últimos días, la reconocida creadora de contenido sorprendió junto a su estilista al revelar que tomó la decisión de someter su cabello a un nuevo cambio, por lo que no dudó en compartir un llamativo video en el que mostró el antes y el después de su apariencia.

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"Un cambio de color en 3,2,1...", escribió el estilista a cargo de transformar su tono. En la pieza audiovisual, se puede apreciar en un primer momento a la influencer mostrado su pelo antes de la transformación, el cual lucía mucho más claro en comparación con resultado final.

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Posteriormente, la antioqueña posó a la cámara mostrando su cabello con un aspecto completamente diferente, esta vez, luciendo un cabello en un tono castaño oscuro y con unas ondas muy sutiles.

Luisa Fernanda W compartió al antes y el después de su cabello. Foto | Canal RCN.

¿Qué se hizo Luisa Fernanda W en el cabello?

Los comentarios por parte de los usuarios de Instagram no se hicieron esperar, por lo que casi que en cuestión de segundos inundaron la publicación con mensajes en los que elogiaron la nueva versión de Luisa Fernanda.

"Amo", "Top", "Te ves preciosa prima creo que ese es tu color... así o más perfecto", "Hermoso color y con el mejor colorista", "Súper linda", "Impecable", "Me encantó", "Este si me encantó es que te sientas mejor, el otro es muy fuerte", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Entre tanto, la famosa influenciadora y empresaria paisa, continúa llegando tan lejos como se lo propone y demostrando que es una mujer disciplinada, pues recientemente hizo parte del grupo selecto de celebridades que hizo parte de la premier El diablo viste a la moda 2, una película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

Con su trabajo y dedicación para crear contenido y entretener a su audiencia, Luisa Fernanda W sigue consolidándose como una de las personalidades más importantes del panorama digital, pues día a día, demuestra que su entrega desde años atrás sigue dando frutos.