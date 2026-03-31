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Yuli Ruiz destapó lo que Alejandro Estrada le dijo al oído antes de ingresar a La casa de los famosos

Yuli Ruiz dio sus primeras declaraciones y dejó en evidencia situación que vivió con Alejandro Estrada antes de entrar al reality.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz reveló la promesa que le hizo Alejandro Estrada antes de entrar. Foto | Canal RCN.

Yuli Ruiz, la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues su salida del reality de convivencia del Canal RCN ha sido ampliamente comentado por los internautas, especialmente por su relación con Alejandro Estrada.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su relación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Durante su recorrido por los programas del Canal RCN, la exparticipante llegó al estudio de ¿Qué Hay Pa' Dañar?, espacio en el que fue interrogada sobre varias asuntos relacionados con su participación, pero también sobre su romance con Estrada.

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Y es que, en medio de la entrevista que la antioqueña concedió, entró en confianza y, fiel a su estilo, contó un "chismecito" que muy pocas personas conocían en el que estuvo involucrado el cucuteño.

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"En el ingreso a la casa nos tocó entrar a Mariana, Alejandro y mí persona, y yo con él nunca había hablado nada, face to face, y de un momento se me arrima al oído y me dice te voy a proteger", señaló Ruiz.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Yuli Ruiz antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la exparticipante, en ese momento cuando Alejandro se le acerca de manera sorpresiva, ella estaba nerviosa, tenía mucho susto, pues se trataba de su primer reality y no tenía ningún tipo de experiencia en este tipo de formatos.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz contó que Alejandro Estrada le hizo un a promesa antes de entrar. Foto | Canal RCN.

"Me dice eso y yo wow, y yo siempre hablé de él en mis entrevistas, porque me llamaba la atención, por me parecía simpático, caballero, pero cuando se da la oportunidad de convivir con él, siento que no era lo que yo estaba pensando", agregó.

Además de confesar que el actor y empresario no era lo que ella esperaba, comentó que es una mujer a la que no le gusta sentirse man1pulada, controlada, y en su experiencia sabe identificar cuando un hombre pretende controlarlo todo.

Por ahora, seguidores del reality siguen sumándose al debate y la conversación respecto a la salida de Yuli, quien se convirtió en un personaje de amores y odios dentro y fuera de la casa.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz hizo inesperada confesión sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. Canal RCN.
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