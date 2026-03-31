Yuli Ruiz destapó la verdad sobre su romance con Alejandro Estrada, ¿si se enamoró?

La reciente salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, especialmente por las declaraciones en las que se ha referido al romance que sostuvo con Alejandro Estrada.

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¿Yuli Ruiz se enamoró de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia? Esto reveló la exparticipante

En una entrevista que la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN concedió al programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?, se sinceró respecto a varios temas de su participación y así mismo respondió algunas preguntas relacionadas con lo sucedido entre ella y Estrada semanas atrás.

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Alejandra Villeta, una de las panelistas del programa, no dudó en abordar a la invitada para saber si en realidad ella llegó a sentir algo por el participante, "¿Tú te enamoraste de Alejo?", señaló.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su romance con Alejandro Estrada?

Al respecto, la antioqueña no solo abrió su corazón para hablar de sus sentimientos, sino también de si cree que todo lo que recibió de parte de Alejandro fue transparente.

"Pues enamorada como tal y tragada no, pero lo mío si fue muy real, yo si sentía, mi corazoncito palpitaba cada vez que lo veía, cada vez que compartíamos, todo se sentía muy fuerte", dijo la creadora de contenido paisa.

Yuli Ruiz reveló si en realidad se enamoró de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, si afirmó que considera bastante fuerte que el cucuteño haya decidido tener una relación con ella al interior de la casa solo por estrategia de juego, pues desde su punto de vista él debió decírselo tal y como está sucediendo con Alexa Torrex y Tebi Bernal.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, durante este espacio, la exhabitante de la casa más famosa del país, dio a conocer que le impactó un poco ver la reacción de Estrada tras conocer el veredicto del público, sin embargo, puso en duda sus sentimientos, esto a raíz de lo que vio en el cine y de lo que Valentini espío en su momento, pues allí Alejandro aseguró que ella lo estaría usando.