Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz destapó la verdad sobre su romance con Alejandro Estrada, ¿si se enamoró?

Yuli Ruiz, quien abandonó para siempre La casa de los famosos Colombia, reveló si cree que lo que sintió Alejandro Estrada fue real.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz habló de sus sentimientos por Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

La reciente salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, especialmente por las declaraciones en las que se ha referido al romance que sostuvo con Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

¿Yuli Ruiz se enamoró de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia? Esto reveló la exparticipante

En una entrevista que la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN concedió al programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?, se sinceró respecto a varios temas de su participación y así mismo respondió algunas preguntas relacionadas con lo sucedido entre ella y Estrada semanas atrás.

Artículos relacionados

Alejandra Villeta, una de las panelistas del programa, no dudó en abordar a la invitada para saber si en realidad ella llegó a sentir algo por el participante, "¿Tú te enamoraste de Alejo?", señaló.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su romance con Alejandro Estrada?

Al respecto, la antioqueña no solo abrió su corazón para hablar de sus sentimientos, sino también de si cree que todo lo que recibió de parte de Alejandro fue transparente.

"Pues enamorada como tal y tragada no, pero lo mío si fue muy real, yo si sentía, mi corazoncito palpitaba cada vez que lo veía, cada vez que compartíamos, todo se sentía muy fuerte", dijo la creadora de contenido paisa.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz reveló si en realidad se enamoró de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, si afirmó que considera bastante fuerte que el cucuteño haya decidido tener una relación con ella al interior de la casa solo por estrategia de juego, pues desde su punto de vista él debió decírselo tal y como está sucediendo con Alexa Torrex y Tebi Bernal.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, durante este espacio, la exhabitante de la casa más famosa del país, dio a conocer que le impactó un poco ver la reacción de Estrada tras conocer el veredicto del público, sin embargo, puso en duda sus sentimientos, esto a raíz de lo que vio en el cine y de lo que Valentini espío en su momento, pues allí Alejandro aseguró que ella lo estaría usando.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz habló de su romance con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez reveló el momento que vivó tras regresar a casa Manuela Gómez

Manuela Gómez mostró la sorpresa que se llevó con su hija tras La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió el emotivo momento que vivió con su hija tras regresar de La casa de los famosos Colombia.

Yailin la más viral reaparece tras polémico arresto Yailin

Sale a la luz video de Yailin, la más viral saliendo de prisión: ¿qué dijo?

Yailin la más viral causó furor en redes al estar bajo arresto y tras su liberación, se filtró un video saliendo de prisión.

Yuli Ruiz, Alejandro Estrada y Naraly Umaña en La casa de los famosos Colombia. Alejandro Estrada

Yuli Ruiz arremetió contra Alejandro Estrada y defendió a Nataly Umaña: "ahora la entiendo"

Yuli Ruiz no se guardó nada y lanzó fuerte acusaciones contra Alejandro Estrada e incluso se mostró a favor de lo que hizo Nataly Umaña.

Lo más superlike

Marilyn Patiño tiene un fuerte cruce de palabras con Mariana Zapata. La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Mariana Zapata protagonizan fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia

Marilyn Patiño y Mariana Zapata avivaron la tensión en La casa de los famosos con un enfrentamiento lleno de gritos.

Cara Rodríguez lanza indirecta a Beéle en publicidad y desata reacciones Beéle

Cara Rodríguez lanza fuerte indirecta a Beéle en redes: “Yo sé elegir bien”

alentina Ferrer muestra tierno momento entre Río y J Balvin Valentina Ferrer

Valentina Ferrer enternece tras mostrar tierno momento entre J Balvin y Río: “Ahora si estamos”

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé