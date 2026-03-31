Yuli Ruiz rompió el silencio tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia: envió contundente mensaje

Yuli Ruiz, quien se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, en las últimas horas captó la atención en redes sociales al pronunciarse por primera vez tras su salida del reality de convivencia del Canal RCN.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante ostenta 1 millón de seguidores, rompió el silencio para dirigirse a todo su fandom y expresar su postura tras abandonar para siempre la casa más famosa del país, una decisión que tomó el público y que la dejó en completo shock, pues no esperaba salir a estas alturas de la competencia.

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"Gracias por darme la oportunidad de conectar con cada uno de ustedes. A cada persona que apoyó y se sintió identificada, los llevo conmigo. Incluso quienes no estuvieron, también hicieron parte de mi crecimiento", escribió Ruiz en la descripción del post.

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¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de Yuli Ruiz tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la creadora de contenido antioqueña, luego de vivir esta experiencia se siente absolutamente agradecida y así mismo, con sus palabras quiso enfatizar en que no es una persona perfecta, al contrario, está en constante crecimiento.

"Me siento feliz y profundamente agradecida. Soy una mujer en proceso, con errores, pero llena de aprendizaje", señaló.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocer el veredicto de toda Colombia en la sala de eliminación, Yuli no pudo ocultar la sorpresa de los resultados, pues según lo comentó se sentía completamente segura de que aún no era su momento de salir, sobre todo porque en las últimas eliminaciones contó con el apoyo masivo del público.

Incluso, cuando estuvo junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la exhabitante se mostró afectada por su salida y no solo ella, pues Alejandro Estrada, con quien sostuvo un romance semanas atrás, también rompió en llanto por la ausencia de la mujer paisa.

Yuli Ruiz rompió el silencio tras salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, luego de regresar a la realidad, Yuli ha sido sorprendida en las entrevistas tras enterarse de varias situaciones que pasaron mientras estuvo en la casa, hechos que le han causado bastante impresión, especialmente por cómo la gente está entendiendo el juego desde afuera.