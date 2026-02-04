Yeferson Cossio vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de revelar una carta que le hizo llegar otra aerolínea tras el reciente escándalo que protagonizó en un vuelo internacional.

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¿Qué dice la carta que otra aerolínea le hizo llegar a Yeferson Cossio?

Luego de verse envuelto en un incidente mediático con una reconocida aerolínea, el popular creador de contenido colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar una carta que le hizo llegar otra compañía.

Yeferson Cossio msotró a sus fans la carta que otra aerolínea le hizo llegar. (Foto: Canal RCN)

En sus historias de Instagram, Cossio compartió el documento, sorprendiendo a sus fans por el inesperado mensaje que traía este documento.

Señor Cossio. Bienvenido a bordo, es un gusto tenerlo con nosotros en este vuelo... Queremos que te sientas como en casa", decía.

A diferencia de su experiencia pasada, la carta de esta nueva aerolínea expresaba su agradecimiento al influencer por haber viajado con ellos en un vuelo corto desde Bogotá hasta Medellín.

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¿Qué pasó entre Yeferson Cossio y una reconocida aerolínea?

La relación de Yeferson Cossio con una aerolínea se tensó hace algunos días cuando la compañía denunció que el influencer habría activado un artefacto generador de olor químico dentro de un avión que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid.

Según la aerolínea, la activación de ese dispositivo generó un olor intenso en la cabina, afectando la comodidad y salubridad del vuelo, lo que llevó a la cancelación del tiquete de regreso de Cossio y al anuncio de acciones legales en su contra.

Yeferson Cossio protagonizó una polémica que se hizo viral, con una reconocida aerolínea. (Foto: Freepik)

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¿Cómo se defendió Yeferson Cossio de lo que dijo la aerolínea sobre la supuesta broma en el vuelo?

Tras la polémica y la posición pública de la aerolínea, Yeferson Cossio decidió dar su versión de los hechos para aclarar lo ocurrido.

A través de un comunicado y videos en sus redes sociales, el antioqueño explicó que el artefacto que originó el olor fue una "bomba fétida" que se despresurizó en su maleta de mano de forma accidental, no una broma planificada ni un contenido premeditado para redes.

En su defensa, Cossio aseguró que el objeto no representaba un riesgo real para la aeronave ni para los pasajeros, y que el efecto fue temporal y controlado rápidamente.

También dijo haber ofrecido disculpas a la tripulación por el incidente, aunque insistió en que no fue un acto intencional.