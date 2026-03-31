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Yeferson Cossio salió a dar explicaciones tras polémico incidente en vuelo internacional; ¿se disculpó?

Yeferson Cossio explicó lo ocurrido en pleno vuelo internacional y calificó como exagerada la postura de la aerolínea.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yeferson Cossio habló tras su escándalo.
Yeferson Cossio habló tras su escándalo en un vuelo internacional. (Foto de Yeferson Cossio - Canal RCN) (Foto de la mujer Freepik)

Yeferson Cossio salió a dar explicaciones sobre el incidente que tuvo en un vuelo internacional.

Yeferson Cossio dio detalles de su incidente.
Yeferson Cossio dio detalles de su incidente en un vuelo internacional. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué una reconocida aerolínea denunció públicamente a Yeferson Cossio?

Durante un trayecto entre Colombia y España, al influenciador se le accionó, supuestamente, un objeto que contenía gases químicos.

Esta situación lo llevó a ser denunciado públicamente por la aerolínea, que aseguró que Cossio puso en peligro a todas las personas que estaban a bordo.

Luego de varios comunicados de parte y parte, el creador decidió hacer un extenso video en el que explicó a detalle lo sucedido.

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¿Cómo reaccionó Cossio a las acusaciones de la reconocida aerolínea?

Según Cossio, el artefacto se despresurizó y se activó de manera accidental, sin que él lo manipulara.

Afirmó que no fue intencional ni parte de una broma, como lo aseguró la empresa. El influenciador relató que tras el incidente pidió disculpas a los pasajeros cercanos y a la tripulación, convencido de que el hecho no había pasado a mayores.

Para él, la reacción de la aerolínea es desproporcionada y no corresponde a la realidad.

El paisa explicó que llevaba el artefacto en su bolso de mano porque lo iba a usar en uno de sus contenidos, pero fuera del avión.

Según su versión, el gas que contenía no es inflamable y su efecto dura apenas un par de minutos, por lo que considera exageradas las declaraciones de la aerolínea.

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Además, insistió en que nunca ha puesto en riesgo a nadie con sus bromas y que siempre pide permiso a las personas que participan en sus videos.

Cossio también aprovechó para disculparse públicamente con su comunidad digital, reconociendo que algunos pudieron sentirse ofendidos por la situación.

Sin embargo, dejó claro que no tomará acciones legales contra la aerolínea, pues su intención es dejar atrás el episodio y continuar con su trabajo.

En su mensaje, quiso recalcar que su estilo de humor no sobrepasa límites y que siempre busca que las personas involucradas estén de acuerdo con lo que se graba.

Mientras la aerolínea define las medidas legales que tomará, él intenta limpiar su imagen y demostrar que, pese a los escándalos, sigue siendo un creador que respeta a su audiencia y que no busca causar daño.

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