Nicolás Arrieta reaccionó al polémico incidente de Yeferson Cossio en pleno vuelo internacional

Nicolás Arrieta reaccionó al incidente que sufrió el creador de contenido Yeferson Cossio en pleno vuelo internacional.

Nicolás Arrieta dio su opinión sobre el incidente de Yeferson Cossio en un vuelo internacional. (Foto Canal RCN)

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¿Qué pasó con Yeferson Cossio en el vuelo internacional?

Desde el pasado 30 de marzo, Cossio ha estado bajo el escrutinio público debido a un comunicado de una reconocida aerolínea que aseguró que el influenciador activó como broma un gas químico dentro del avión mientras sobrevolaban el océano, poniendo en riesgo a pasajeros y tripulación.

La empresa anunció que tomará acciones legales y que no permitirá que el creador vuelva a usar sus servicios.

El equipo de Cossio salió en su defensa con un comunicado en el que explicó que el objeto sí pertenecía al influenciador, pero que no fue activado manualmente, sino que se trató de un incidente fortuito.

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¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al comunicado de la aerolínea sobre su mal comportamiento?

Posteriormente, Cossio publicó un video de casi 15 minutos en el que relató lo sucedido y aseguró que el hecho fue insignificante, pues solo afectó a los pasajeros más cercanos y el efecto duró pocos minutos.

Según él, pidió disculpas a todos, incluyendo la tripulación, y no entiende la magnitud del escándalo.

El ahora panelista de Buen Día Colombia no dudó en pronunciarse sobre el tema. Arrieta, conocido por su estilo directo y sin filtros, se burló de la explicación de Cossio y puso en duda su versión.

Para el youtuber, resulta poco creíble que un objeto de ese tipo se haya activado por error en pleno vuelo.

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Su reacción fue tajante, señalando que el influenciador debe asumir las consecuencias de sus actos y dejar de justificarse con argumentos que considera infantiles.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Por un lado, algunos seguidores de Cossio lo defienden, asegurando que se trató de un accidente sin mayores consecuencias.

Por otro, hay quienes consideran que la aerolínea tiene razón en tomar medidas legales, ya que cualquier incidente dentro de un avión puede ser considerado grave. La polémica ha puesto nuevamente a Cossio en el centro de la atención mediática, un lugar en el que suele estar por sus acciones controversiales.

Mientras la aerolínea define las medidas legales que tomará, Cossio intenta limpiar su imagen y minimizar el impacto del escándalo, aunque voces como la de Nicolás Arrieta refuerzan la percepción de que el influenciador debe responder con mayor responsabilidad.