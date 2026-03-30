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¿Boda costeña? Karola y Eidevin planean casarse en La casa de los famosos Colombia

Karola y Eidevin sorprendieron al anunciar frente a sus compañeros sus planes de casarse dentro de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin y Karola tienen planes de boda.
Eidevin y Karola tienen planes de boda en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Eidevin y Karola planean tener una boda en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola y Eidevin quieren tener un gesto simbólico.
Karola y Eidevin quieren tener un gesto simbólico que una su amor en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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Antes de la eliminación de Yuli Ruiz que se conoció el pasado 29 de marzo en la noche, los participantes se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el matrimonio entre los costeños.

¿Cuál fue el regalo que le dio Eidevin a Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin quiso tener un detalle con Karola en complicidad con sus compañeros. López le dio a Karola una caja decorada que contenía una pequeña rosa adentro.

El regalo emocionó a Karola, que le agradeció al creador de contenido con un tierno beso.

El momento fue tan especial que Mariana Zapata y Beba resaltaron lo bien que se ven juntos.

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¿Eidevin y Karola tendrán una boda en La casa de los famosos Colombia 3?

Fueron tantos los halagos que se pusieron de acuerdo para hacer una pequeña actuación sobre una boda dirigida por Juanda Caribe.

Karola expresó que quiere casarse de manera simbólica con Eidevin no solo para generar contenido, sino para demostrarle a él y a sus compañeros que su relación es en serio y que espera que dure más allá del programa.

La ilusión de ambos se vio opacada unas horas después con la salida de Yuli Ruiz, quien quedó de última junto a Alejandro Estrada en la sala de eliminación.

El grupo pensaba que su estrategia había funcionado y que Alejandro sería el eliminado, pero el actor regresó con el mayor porcentaje de apoyo del público.

La salida de Yuli Ruiz cambió el ambiente dentro de la casa. Karola y Eidevin, que estaban entusiasmados con su simbólica boda, se encontraron con un escenario tenso tras la inesperada permanencia de Alejandro.

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La molestia fue evidente, especialmente en Karola, quien no pudo ocultar su incomodidad por lo sucedido.

Mientras tanto, Yuli, ya fuera del reality, confesó que se sintió sorprendida por el resultado de las votaciones, pues estaba convencida de contar con un público fiel que la respaldaba.

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