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¡Luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó

Se confirmó la muerte de reconocido actor colombiano en las últimas horas con desgarradora fotografía.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en la actuación colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó
¿Quién fue el reconocido actor colombiano que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la actuación colombiana se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido intérprete quien dejó un importante legado.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los seguidores del actor, quienes lo admiraron a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser parte de importantes producciones.

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¿Quién fue el reconocido actor colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Santiago Munévar se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un gran actor de doblaje, sino que también, por confirmarse la desafortunada noticia de su muerte.

¡Luto en la actuación colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó
¿Cuál fue el legado que dejó Santiago Munévar? | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido a través de la cuenta de Instagram de la Asociación colombiana de actrices y actores, más conocida como ACA, quienes expresaron las siguientes palabras:

“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero. Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso”, dice el comunicado de ACA.

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También, los internautas generaron una gran variedad de opiniones tras el día en el que falleció el actor, pues fue en el día mundial del teatro:

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“Murió el Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer. Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros”, agregaron.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Santiago Munévar en su amplia trayectoria profesional?

Cabe destacar que Santiago Múnevar dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional tras ser un distinguido actor de doblaje.

Hizo parte de las primeras voces pioneras de Colombia en donde demostró su gran talento al interpretar las voces de reconocidos personajes.

Así también distinguidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano lo han recordado con cariño, al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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