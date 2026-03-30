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Karola arremetió contra Alejandro por gesto con Yuli Ruiz tras su eliminación de La casa de los famosos

Karola reaccionó con molestia contra Alejandro por el gesto hacia Yuli Ruiz luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola no quedó contenta.
Karola no quedó contenta con la eliminación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Karola Alcendra no quedó muy contenta luego de la eliminación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola no aguanta el gesto de Alejandro Estrada.
Karola no aguanta el gesto de Alejandro Estrada con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se enfrentaron Karola y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Karola y su grupo estaban convencidos de que Alejandro Estrada sería el elegido por el público para abandonar la competencia, pero para su mala fortuna, no solo no quedó eliminado, sino que fue el participante en regresar con el mayor porcentaje.

Luego de la salida de la paisa, Alejandro se dirigió hacia sus cajones en la habitación para guardarle las pertenencias que no empacó.

Karola se dio cuenta y arremetió contra el actor alegando que no fuera tan hipócrita, ya que no hizo otra cosa que lastimarla durante su estadía en el programa y que ahora se iba a hacer la víctima y el dolido por la eliminación de Ruiz.

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La cartagenera no dejó que Alejandro empacara las cosas de Yuli y dijo que ella se iba a encargar de hacérselas llegar.

Estrada aseguró que lo estaba haciendo por petición de la misma Yuli, pero Karola no entendió razones y se mantuvo en su postura.

Alexa intervino y le dijo a Alejandro que no perdiera el tiempo discutiendo con Karola y que ya la gente vio que él tuvo la intención, pero que no se lo permitieron.

No contenta con el enfrentamiento, Karola se reunió con sus compañeros Eidevin y Juanda Caribe para planear estrategias con el fin de debilitar al equipo de Alejandro.

Según Juanda, la mejor opción es lograr que Alexa, Tebi y Alejandro queden en la placa para que sus fandoms tengan que dividir sus votos.

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Tras la eliminación de Yuli, comienza un nuevo ciclo que tendrá a un nuevo líder que impondrá sus condiciones y cambiará el rumbo de los compañeros durante la semana.

¿A quién dejó nominado Yuli Ruiz tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

La modelo dejó nominado a Valentino Lázaro, quien ya empieza a mover fichas para buscar alianzas que le permitan permanecer más tiempo en la competencia.

Karola quedó afectada.
Karola quedó afectada con la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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