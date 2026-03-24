La presentadora deportiva Melissa Martínez se encuentra en el centro de la polémica en redes sociales, al afirmar que su ruptura con el futbolista uruguayo Matías Mier fue producto de una infidelidad.

Melissa Martínez confesó en una entrevista cómo descubrió la infidelidad de su exesposo. (Foto de Freepik)

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¿Por qué terminaron Melissa Martínez y Matías Mier?

Melissa contó en una entrevista que habría descubierto a su exesposo a través de unas llamadas a altas horas de la noche y por medio de una fotografía.

La pareja llevaba tres años de relación cuando decidieron casarse por todo lo alto a la orilla del mar, pero el destino tenía otros planes para ellos.

Según contó la barranquillera, lo que más le dolió fue la exposición mediática que se le dio al suceso.

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Melissa relató que, tras enterarse, tuvo una breve conversación con el deportista que le dio a entender que había tomado la decisión de seguir otro camino.

Cuatro días después ya estaban firmando el divorcio y al quinto día ella buscaba ayuda profesional para sobrellevar la situación.

La presentadora aseguró que nunca dejó de asistir a su trabajo, lo que considera fundamental para superar este capítulo en su vida amorosa.

¿Cómo reaccionó Matías Mier a las declaraciones de Melissa Martínez sobre el fin de su matrimonio?

Luego de las palabras de Melissa, su expareja se pronunció en redes sociales de una manera particular.

El futbolista compartió una imagen acompañada de risas y la canción “Ya supérame” del Grupo Firme, lo que fue interpretado por muchos como una indirecta hacia la presentadora.

La publicación generó revuelo inmediato entre los seguidores, quienes se dividieron entre quienes apoyaban a Melissa y quienes consideraban que Mier tenía derecho a contar su versión de los hechos.

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Este gesto avivó los comentarios en plataformas digitales, donde algunos criticaron a la presentadora por exponer su vida privada en medios, mientras otros respaldaron su decisión de contar su versión de los hechos.

La reacción del futbolista, cargada de ironía, dejó abierta la discusión sobre si se trató de una burla o simplemente de una forma de restarle importancia al tema.