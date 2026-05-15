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Juanda Caribe causó revuelo tras curioso gesto hacia Mariana Zapata: ¿qué le hizo?

Juanda Caribe una vez más protagonizó momento con Mariana Zapata que no pasó desapercibido en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe sorprendió con gesto a Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

En la recta final de La casa de los famosos Colombia, los participantes continúan demostrando que, a pocos días de terminarse esta tercera temporada, continúan más unidos que nunca y un ejemplo de ello fue el reciente gesto que Juanda Caribe tuvo con Mariana Zapata.

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¿Cuál fue el gesto que Juanda Caribe tuvo con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio mientras ambos se encontraban en el baño de la casa recostados sobre el sofá. Allí, Juanda tomó la iniciativa para empezar a hacer un masaje a la joven antioqueña en su cabeza, momento que las cámaras registraron dejando ver lo mucho que ella disfrutó de este momento de relajación.

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"Ay eso me está haciendo dormir, yo pensé que te estabas quedando dormido", le dijo Mariana al humorista barranquillero mientras le explicaba cómo quería ser masajeada.

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¿Qué le hizo Juanda Caribe a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Luego consentir la zona de su cabello, Juanda le pidió a Zapata que se levantara del sofá para que cambiara de posición y quedara sentada, ella por su parte procedió a sentarse motivada por recibir un masaje por parte de su compañero de competencia.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe y el gesto que tuvo con Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Tan pronto quedó con la postura indicada, el imitador costeño empezó por quitar el cabello de la espalda de Mariana para poder masajear su espalda y, más tarde, la zona superior.

La modelo y empresaria paisa, no ocultó lo bien que le hizo el gesto de su compañero, pues durante varios minutos se mantuvo en silencio disfrutando del "servicio personalizado" de Juanda.

¿Qué reacciones desató el masaje que Juanda Caribe le hizo a Mariana Zapata?

Como era de esperarse, seguidores del programa no tardaron en reaccionar al respecto y dar su opinión sobre la situación que se dio en las últimas horas, dejando ver que, por un lado, hay quienes apoyan lo que viene sucediendo entre ambos, y otros, no tanto.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe le hizo masaje a Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

"Digan lo que digan se ven lindo juntos y han sido un apoyo el uno para el otro", "Allí hay dos metros de alejamiento, no levanten calumnias de ellos", "¿Están listos para ver la separación de esta parejita el domingo?", "Lo más funados de esta temporada", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

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