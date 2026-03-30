Carolina Gómez habría reaccionado a la polémica de Yeferson Cossio con aerolínea

El nombre del creador de contenido Yeferson Cossio se ha apoderado de las tendencias recientemente tras ser señalado de hacer una pesada broma en medio de un viaje aéreo internacional.

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¿Cuál es la polémica que atraviesa Yeferson Cossio con aerolínea?

El influenciador ha sido señalado por miles de internautas como el responsable de un incidente ocurrido el pasado 11 de marzo durante un vuelo internacional de Avianca que cubría la ruta Bogotá–Madrid.

Los señalamientos empezaron luego que la aerolínea colombiana lanzara un comunicado en el que rechazaba los comportamientos de un reconocido 'creador de contenido' que había afectado la tranquilidad y bienestar de todos los pasajeros de un vuelo internacional.

Según se explica en el comunicado aunque no se menciona el nombre del influenciador se dice que terminó con su expulsión de la aeronave y posibles consecuencias legales.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”.

En redes sociales empezó a viralizarse un video en el que el influencer se ve realizando una broma dentro de un avión en el que usaba un objeto que generaba un olor fuerte y hacía que los pasajeros lo asociaran a una flatulencia.

Yeferson Cossio fue expulsado de un vuelo por broma y enfrentaría acciones legales (Foto IA) (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Carolina Gómez ante la polémica en la que está envuelto Yeferson Cossio?

Luego que se viralizara esta polémica y los señalamientos cayeran hacia Yeferson Cossio, el influenciador compartió un mensaje en sus historias de Instagram.

Aunque Cossio no se refirió directamente al comunicado de la aerolínea y tampoco confirmó si fue él la persona a la que hacían referencia en el comunicado, sí hizo referencia al tema de verse envuelto en chismes.

"Ah, ¿cómo así? Yo por aquí todavía despertándome y ya me inventaron mero chisme. Vea, qué bueno".

Tras esto, la pareja del influenciador decidió compartir una romántica foto junto a Yeferson Cossio en sus historias de Instagram en donde demostró todo su apoyo en este momento en el que le han caído infinidad de críticas por su supuesta broma a bordo de un avión.



Cabe resaltar que, el influenciador en diferentes oportunidades se ha visto envuelto en diferentes controversias por sus pesadas bromas, algo característico en su contenido y el de su hermana Cintia Cossio.