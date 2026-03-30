Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Gómez habría reaccionado a la polémica de Yeferson Cossio con aerolínea

En medio de la polémica que atraviesa Yeferson Cossio con aerolínea, su pareja Carolina Gómez mostró su apoyo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Carolina Gómez mostró su apoyo a Yeferson Cossio
Yeferson Cossio se ha visto envuelto en polémica con aerolínea. (Foto Canal RCN)

El nombre del creador de contenido Yeferson Cossio se ha apoderado de las tendencias recientemente tras ser señalado de hacer una pesada broma en medio de un viaje aéreo internacional.

Artículos relacionados

¿Cuál es la polémica que atraviesa Yeferson Cossio con aerolínea?

El influenciador ha sido señalado por miles de internautas como el responsable de un incidente ocurrido el pasado 11 de marzo durante un vuelo internacional de Avianca que cubría la ruta Bogotá–Madrid.

Los señalamientos empezaron luego que la aerolínea colombiana lanzara un comunicado en el que rechazaba los comportamientos de un reconocido 'creador de contenido' que había afectado la tranquilidad y bienestar de todos los pasajeros de un vuelo internacional.

Según se explica en el comunicado aunque no se menciona el nombre del influenciador se dice que terminó con su expulsión de la aeronave y posibles consecuencias legales.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”.

En redes sociales empezó a viralizarse un video en el que el influencer se ve realizando una broma dentro de un avión en el que usaba un objeto que generaba un olor fuerte y hacía que los pasajeros lo asociaran a una flatulencia.

Yeferson Cossio fue expulsado de un vuelo por broma y enfrentaría acciones legales
Yeferson Cossio fue expulsado de un vuelo por broma y enfrentaría acciones legales (Foto IA) (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Carolina Gómez ante la polémica en la que está envuelto Yeferson Cossio?

Luego que se viralizara esta polémica y los señalamientos cayeran hacia Yeferson Cossio, el influenciador compartió un mensaje en sus historias de Instagram.

Aunque Cossio no se refirió directamente al comunicado de la aerolínea y tampoco confirmó si fue él la persona a la que hacían referencia en el comunicado, sí hizo referencia al tema de verse envuelto en chismes.

"Ah, ¿cómo así? Yo por aquí todavía despertándome y ya me inventaron mero chisme. Vea, qué bueno".

Tras esto, la pareja del influenciador decidió compartir una romántica foto junto a Yeferson Cossio en sus historias de Instagram en donde demostró todo su apoyo en este momento en el que le han caído infinidad de críticas por su supuesta broma a bordo de un avión.


Cabe resaltar que, el influenciador en diferentes oportunidades se ha visto envuelto en diferentes controversias por sus pesadas bromas, algo característico en su contenido y el de su hermana Cintia Cossio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Palacio confesó que padece una enfermedad. Talento nacional

Reconocido cantante vallenato reveló la enfermedad que lo ha hecho engordar de manera desmedida

Reconocido cantante vallenato reveló que una enfermedad lo obligó a alejarse de los escenarios y cuidar más su salud.

Westcol responde a rumores con Luisa Castro: esta fue la foto que publicó Westcol

Westcol pone fin a rumores con Luisa Castro: foto confirmaría que siguen juntos

Westcol reaccionó a rumores con Luisa Castro tras el concierto y una foto juntos calmó las especulaciones en redes.

Yaya Muñoz - José Rodríguez habrían vuelto José Rodríguez

José Rodríguez genera rumores de reconciliación con Yaya Muñoz tras video en la playa, ¿coincidencia?

Rumores de reconciliación entre José Rodríguez y Yaya Muñoz crecen tras detalles en sus recientes publicaciones.

Lo más superlike

Juanda Caribe contestó la primera llamada. La casa de los famosos

Los participantes reaccionaron a la noticia del nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 3

Los participantes reaccionaron con sorpresa al anuncio de un nuevo habitante en la casa, aunque aún desconocen su identidad.

Luto en la música: Falleció músico de reconocida banda durante presentación en vivo Viral

¡Luto en la música! Falleció cantante de reconocida banda en presentación en vivo: ¿qué le pasó?

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé