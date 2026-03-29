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Pipe Bueno estremeció El Campín con sentido homenaje a Yeison Jiménez: así se vivió el momento

Pipe Bueno y El Charrito Negro recordaron al cantante Yeison Jiménez durante un festival que se llevó a cabo la noche del pasado 28 de marzo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud - Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia.
Pipe Bueno conmovió con homenaje a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

La noche del pasado 28 de marzo, se llevó a cabo el Festival 'Pa gozar y cantar' que tuvo lugar r en el estadio El Campín, escenario que convocó a las voces más importantes del género popular en Colombia y de otros países, y que fue la oportunidad para que algunos intérpretes le rindieran homenaje a Yeison Jiménez.

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¿Cuál fue el homenaje que Pipe Bueno le hizo al fallecido cantante Yeison Jiménez?

El evento que convocó a miles de fans en un mismo lugar para disfrutar los éxitos más sonados del género popular, estuvo marcado por momentos de mucha euforia, pero también de emotividad, en especial aquellos en los que algunos artistas se tomaron un momento del show para honrar la memoria de Jiménez.

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Uno de ellos fue Pipe Bueno, quien no dejó pasar la oportunidad para homenajear a su amigo y colega, por lo que quiso interpretar una de sus canciones más recordadas: 'El Aventurero'.

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En las imágenes y videos que empezaron a circular en redes sociales, se puede apreciar el instante en el que el cantante hizo estremecer El Campín con esta canción, pues aunque ya casi se cumplen tres meses desde la partida de Yeison, para muchos aún sigue intacto el dolor por su muerte.

¿Qué artistas le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

Además de Pipe Bueno, artistas como 'El Charrito Negro' también se unieron al homenaje para recordar a quien era considerado uno de los exponentes más importantes del género, por lo que en pleno escenario y en una pantalla grande, decidió proyectar un conmovedor video de cuando Yeison estaba en vida.

Los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar, pues seguidores y fanáticos del fallecido cantante expresaron con nostalgia lo mucho que aún duele recordar que ya no está.

"Una tusa muy brava nos dejó YJ", "Vamos a pegar la canción preferida de YJ", "Mi viejo querido, no me haga llorar hermano", "Sigue doliendo cada día más", "Te amamos Yeison Jiménez por siempre", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los internautas.

Sin duda, aunque físicamente Yeison ya no haga parte de este plano terrenal, su música seguirá resonando fuerte en todos los rincones de Colombia, en donde por siempre será recordado como uno de los más grandes.

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