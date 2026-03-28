Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Cortina rompió el silencio tras no ser resucitada en La casa de los famosos: "la más ignorada"

Luisa Cortina no se guardó nada y, fiel a su estilo, se refirió a cómo sus compañeros la ignoraron tras salir por segunda vez de La casa de los famosos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Luisa Cortina tras no ser resucitada en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, dos exparticipantes nuevamente se unieron a la competencia, se trata de Valerie de la Cruz y Marilyn Patiño, quienes luego de haber sido eliminadas por el público semanas atrás, volvieron al juego para hacer temblar la convivencia.

Artículos relacionados

¿Por qué Marilyn Patiño y Beba reingresaron a La casa de los famosos Colombia?

En medio del impacto que ha causado el regreso de las dos mujeres a la competencia no solo al interior de la casa sino también en redes sociales, Luisa Cortina, quien era la tercera candidata para también reintegrarse al juego, pero no logro la votación necesaria, recientemente se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para hablar sin tapujos del tema.

Artículos relacionados

"De todas las hadas soy la más ignorada, les iba a decir cosas de afuera, ellos se lo pierden", declaró la exparticipante por medio de sus historias.

En sus palabras, Cortina, quien se caracterizó por ser una de las participantes más controversiales y polémicas, expresó su agradecimiento por tener la posibilidad de estar por algunos días en la que fue su casa hace unos meses, "Bye casa de los famosos, ha sido un placer", señaló.

¿Qué dijo Luisa Cortina tras no ser resucitada para entrar a La casa de los famosos Colombia?

El comentario de Luisa sobre el hecho de ser ignorada, vino luego de que en medio de la gala en la que se conoció el nombre de las dos resucitadas, ella tomara la iniciativa de darles un mensaje a los participantes, sin embargo, en medio de la euforia por la llegada de Beba y Marilyn, la mujer pasó desapercibida y no fue escuchada.

Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia.
Luisa Cortina rompió el silencio tras su salida de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

"Gracias por el amor, el cariño, a todos, decirles que se hagan una pregunta importante... bueno, no les diré nada", dijo.

Cabe señalar que, la primera en ser resucitada fue Beba quien gracias a la votación de sus compañeros, obtuvo la mayoría del apoyo para que se quedara. Por otro lado, Patiño logró hacerse un lugar en la casa luego de que el Jefe abriera las votaciones y el público la eligiera con un porcentaje del 68,46%.

Por ahora, los seguidores del reality de convivencia esperan conocer más detalles de lo que será el ingreso de Aura Cristina Geithner, una actriz con amplia trayectoria que, muy seguramente, llegará para ponerle picant3 a la casa.

Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia.
Luisa Cortina se refirió a la ignorada de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Tebi Bernal, Alexa Torrex y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo lanzó dura afirmación sobre el 'Shippeo' de Alexa y Tebi: "no le gusta ni cinco"

Sofía Jaramillo nuevamente captó la atención en redes sociales al lanzar dura opinión sobre lo que viene sucediendo entre Alexa y Tebi.

Yina Calderón tuvo inesperada reacción tras llamada del agropecuario: ¿hay “shippeo”? Yina Calderón

Yina Calderón tuvo inesperada reacción tras llamada del Agropecuario: ¿hay “shippeo”?

Yina Calderón divide opiniones tras inesperado gesto que tuvo en video por llamada que le hizo El Agropecuario.

Yeison Jiménez murió a principios de este año en un accidente aéreo. Yeison Jiménez

Emotivo video recuerda el frustrado sueño de Yeison Jiménez de cantar de nuevo en El Campín

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez recordó que hoy 28 de marzo era el segundo concierto del artista en El Campín.

Lo más superlike

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Reconocida actriz y cantante de RBD confirmó con video que sacó a la luz en sus redes el nacimiento de su bebé.

Valentino Lázaro le había dicho "intensa" a Karola por sus acercamientos con Eidevin López. Valentino Lázaro

Valentino sorprendió al pedirle perdón a Karola en La casa de los famosos: “Lo tenía que decir”

Hombre de 82 años se volvió viral. Viral

EN VIDEO: Mujer lleva a su padre de 82 años a conocer el mar y su reacción se hace viral en redes

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?