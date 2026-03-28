Luisa Cortina rompió el silencio tras no ser resucitada en La casa de los famosos: "la más ignorada"

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, dos exparticipantes nuevamente se unieron a la competencia, se trata de Valerie de la Cruz y Marilyn Patiño, quienes luego de haber sido eliminadas por el público semanas atrás, volvieron al juego para hacer temblar la convivencia.

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¿Por qué Marilyn Patiño y Beba reingresaron a La casa de los famosos Colombia?

En medio del impacto que ha causado el regreso de las dos mujeres a la competencia no solo al interior de la casa sino también en redes sociales, Luisa Cortina, quien era la tercera candidata para también reintegrarse al juego, pero no logro la votación necesaria, recientemente se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para hablar sin tapujos del tema.

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"De todas las hadas soy la más ignorada, les iba a decir cosas de afuera, ellos se lo pierden", declaró la exparticipante por medio de sus historias.

En sus palabras, Cortina, quien se caracterizó por ser una de las participantes más controversiales y polémicas, expresó su agradecimiento por tener la posibilidad de estar por algunos días en la que fue su casa hace unos meses, "Bye casa de los famosos, ha sido un placer", señaló.

¿Qué dijo Luisa Cortina tras no ser resucitada para entrar a La casa de los famosos Colombia?

El comentario de Luisa sobre el hecho de ser ignorada, vino luego de que en medio de la gala en la que se conoció el nombre de las dos resucitadas, ella tomara la iniciativa de darles un mensaje a los participantes, sin embargo, en medio de la euforia por la llegada de Beba y Marilyn, la mujer pasó desapercibida y no fue escuchada.

Luisa Cortina rompió el silencio tras su salida de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

"Gracias por el amor, el cariño, a todos, decirles que se hagan una pregunta importante... bueno, no les diré nada", dijo.

Cabe señalar que, la primera en ser resucitada fue Beba quien gracias a la votación de sus compañeros, obtuvo la mayoría del apoyo para que se quedara. Por otro lado, Patiño logró hacerse un lugar en la casa luego de que el Jefe abriera las votaciones y el público la eligiera con un porcentaje del 68,46%.

Por ahora, los seguidores del reality de convivencia esperan conocer más detalles de lo que será el ingreso de Aura Cristina Geithner, una actriz con amplia trayectoria que, muy seguramente, llegará para ponerle picant3 a la casa.