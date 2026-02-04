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Tebi Bernal contestó la llamada y el jefe lo sorprendió con una difícil decisión, ¿cuál es?

Tebi Bernal contestó la llamada del jefe en La casa de los famosos Colombia 2026 y por eso, tendrá que tomar una difícil decisión.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tebi Bernal recibe inesperado poder tras llamada que sacude la casa
Tebi Bernal atiende el teléfono y recibe un poder que sacude la casa. (Foto: Canal RCN)

Desde el lunes 30 de marzo, volvió el teléfono a La casa de los famosos Colombia 2026 y desde entonces ha timbrado en las tardes, noches y madrugadas, trayendo beneficios y poderes para los participantes.

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Pues en esta semana en la que ingresó Aura Cristina Geithner, ha habido muchas emociones dentro de la competencia, ya que los famosos no se están soportando y cualquier situación los está llevando a discutir.

Precisamente, los poderes que está dando el jefe a través de sus llamadas, están generando que el juego se mueva y que los participantes sean más estratégicos.

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¿Cuál fue la complicada decisión que dejó el jefe a través de su llamada de este jueves en La casa de los famosos Colombia?

A las 4:55 PM de la tarde de este jueves santo en La casa de los famosos Colombia 2026, sonó el teléfono y contestó Tebi Bernal, quien por alzar el teléfono tiene el gran poder de nominación y esta noche durante la gala, tendrá la responsabilidad de decir el nombre del compañero que enviará a placa.

Tebi Bernal atiende el teléfono y recibe un poder que sacude la casa.
Tebi Bernal contesta el teléfono y queda con una decisión que incomoda. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, este beneficio hace que el juego se siga moviendo y genere incomodidades entre los famosos, ya que una nominación siempre traerá rayes entre los participantes y más en este punto de la competencia en donde quedan pocos jugadores.

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¿Cuál fue la reacción de Tebi Bernal al escuchar el poder que le dio el jefe en La casa de los famosos?

Cuando sonó el teléfono, Tebi Bernal salió corriendo junto a Alejandro Estrada, pero el actor ya había contestado así que se detuvo y fue su amigo quien alzó el teléfono.

Tebi Bernal contesta el teléfono y queda con una decisión que incomoda
Tebi Bernal recibe inesperado poder tras llamada que sacude la casa. (Foto: Canal RCN)

Al es cuchar el poder que le dio el jefe, Tebi reaccionó y se preguntó que si otro famoso en placa, pues ya son siete nominados y esta noche sería uno más.

¿Qué otros beneficios han traído las llamadas del jefe en La casa de los famosos Colombia 2026?

Hasta el momento, Karola Alcendra, Juanda Caribe, Eidevin López, Mariana Zapata, Alejandro Estrada y Marilyn Patiño han contestado las llamadas del jefe de La casa de los famosos Colombia 2026.

Ellos han podido nominar con candado, han dado la inmunidad a otros de sus compañeros, han recibido videos de sus familiares y se les ha duplicado y hasta triplicado sus votos en la noche de nominación.

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