Famosa presentadora reveló que padece cáncer de piel: así lo confirmó

En los últimos días, Myrka Dellanos, periodista y presentadora sorprendió en redes sociales al revelar que está atravesando por una difícil situación respecto a un tema relacionado con su salud.

Según lo contó la comunicadora a sus seguidores, fue diagnosticada con cáncer de piel e incluso dio a conocer que tuvo que someterse a una intervención qu1rúrgica para tratar la enfermedad.

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¿Qué le pasó a la periodista y presentadora Myrka Dellanos?

A través de una publicación en sus plataformas digitales, la famosa figura de televisión compartió con sus seguidores detalles sobre el diagnóstico que recibió hace algunos días y el procedimiento médico al que se sometió para enfrentar la enfermedad.

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De acuerdo con la explicación que dio la cubana, el cáncer se encontraba en una zona delicada de su cuerpo, lo que hizo necesario un tratamiento inmediato.

¿Cuál es la enfermedad que enfrenta la presentadora Myrka Dellanos?

Así mismo, relató que, el tumor se infiltró en la zona de la oreja y el oído, por lo que los especialistas decidieron retirarlo mediante cirugía.

"Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar", señaló en su cuenta de Instagram.

El comentado post, fue acompañado por una fotografía en la que Myrka aparece con uno de sus oídos completamente vendados, revelación que generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron palabras de aliento y le expresaron su solidaridad.

"Te abrazo fuerte. Aquí estamos con vos", "Qué bueno que te lo descubrieron a tiempo", "Te tengo en mis oraciones, por tu pronta recuperación. Un abrazo grande", "Hermosa. Te mando un abrazo muy fuerte. Pronta recuperación", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Por ahora, la reconocida presentadora espera poder superar pronto su diagnóstico para poder recuperar de a poco su vida cotidiana y, por su puesto, vencer esta delicada enfermedad.