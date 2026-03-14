En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras la especial boda que se llevó a cabo entre Jenny López y Jhonny Rivera.

Además, ambas celebridades han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras llevar a cabo su reciente boda que llevaron a cabo en Arabia, Risaralda.

Por su parte, miles de navegantes se han sorprendido con la belleza de la hermana de Jenny López, quien no está soltera y ha compartido varios detalles acerca de la especial familia que tiene.

¿Quién es la bella hermana de Jenny López quien divide opiniones en redes sociales?

Es clave mencionar que Jenny López se ha posicionado por ser una de las nuevas promesas del género popular colombiano al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por demostrar desde su infancia que tiene un gran talento.

¿Quién es la bella hermana de Jenny López? | Foto: Canal RCN

Por ello, muchos internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que se han llevado a cabo en la vida de Jenny López desde que se casó.

Con base en esto, Jenny aprovechó la oportunidad para de realizar una caja de preguntas mediante sus redes sociales acerca de quién es su hermana al responderle a un internauta.

De este modo, muchos internautas se han preguntado acerca de lo que hace Jenny López, quien confesó que no es hija única, pues tiene una bella hermana quien se llama Marcela.

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¿Quién es y a qué se dedica Marcela López, la bella hermana de Jenny?

Cabe estacar que una de las personas más importantes en la vida de Jenny López es su hermana, con quien ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos a lo largo de su vida.

Así también, Marcela cuenta en la actualidad con más de 26 mil seguidores, sorprendiendo a todos sus seguidores al demostrar que es una gran enfermera de vocación.