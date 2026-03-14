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Andrea Valdiri sorprende con importante anuncio sobre las esmeraldas que le sobraron: ¿las regalará?

La influencer Andrea Valdiri dio a conocer qué hará con las esmeraldas que le quedaron de la fiesta de su hija Isabella Valdiri.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri hizo importante anuncio tras la fiesta de Isabella. Foto | Canal RCN.

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a reciente celebración de la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri,sigue dando de qué hablar en redes sociales, y mientras esto continúa apoderándose de la conversación, la reconocida creadora de contenido anunció importante noticia relaciona con uno de los costosos regalos que les dio a sus invitados.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri tras la celebración de los 15 años de su hija Isabella Valdiri?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Valdiri ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, apareció nuevamente para contarles qué hará con los recordatorios de esmeraldas que le sobraron de la fiesta.

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"Bueno de la fiesta, ya Isabella viene por la de ella porque no tiene, estas fueron las que me quedaron, las esmeraldas divinas", señaló mientras le preguntaba a Adhara, su hija menor, si ya tenía su propia piedra preciosa.

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Sin embargo, lo que terminó llamando la atención de los usuarios de la red social, fue el hecho de que anunciara que planea ""inventarse" algo con sus seguidores para obsequiarles todas las que le quedaron.

¿Qué hará Andrea Valdiri con las esmeraldas que le sobraron de la fiesta de 15 años de su hija Isabella?

En medio de la grabación, la famosa influencer aseguró que todas las joyas son divinas y vienen en diferentes tamaños, por lo que le pidió a Isa, quien estaba ahí presente para que le ayudara a escoger una para poder mostrarla.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri sorprende con importante anuncio tras la fiesta de Isabella. Foto | Canal RCN.

En el video, Valdiri no solo insistió en la belleza de las esmeraldas, sino que también afirmó que atraen la prosperidad y la abundancia.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Andrea Valdiri tras la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri?

Cabe señala que, en la publicación, la creadora digital no dio a conocer mayores de cómo llevará a cabo la entrega del lujoso y exclusivo recordatorio, sí dejó claras sus intenciones, por lo que desde ya muchos esperan poder conocer de qué forma participar y así quedarse con uno de ellos.

Andrea Valdiri posando a la cámara.
Esto dijo Andrea Valdiri sobre las esmeraldas que le sobraron. Foto | Canal RCN.

Sin duda, la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri, se convirtió en uno de los eventos más comentados del pasado viernes 13 de marzo, no solo por la magnitud de la fiesta, también por los millonarios regalos con los que sorprendió a la menor.

 

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