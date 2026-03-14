El pasado viernes 13 de marzo se llevó a cabo uno de los eventos más influyentes en la farándula colombiana, pues fue la celebración de la fiesta de 15 años de Isabella, la hija mayor de la reconocida creadora de contenido digital Andrea Valdiri.

Durante el evento, aparecieron reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento quienes compartieron todo tipo de detalles mediante sus redes sociales acerca del lujoso evento que se llevó a cabo.

Por este motivo, Isabella ha demostrado seguir los mismos pasos de su madre, al destacarse como una de las jóvenes con gran cantidad de seguidores mediante sus redes sociales, demostrando, que también cuenta con gran talento para la creación de contenido.

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¿Cuál es el video que salió a la luz de Isabella Valdiri en sus 15 años?

Recientemente, Isabella compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, un video en el que presumió con orgullo la gran felicidad que sintió tras su reciente celebración de 15 años, pues, expresó las siguientes palabras:

Así fueron los 15 años de Isabella Valdiri. | Foto: Canal RCN

“Mi día soñado”, agregó Isabella.

En el video se reflejan todo tipo de detalles, en especial por la especial compañía que tuvo al estar rodeada de varios de sus allegados, cantantes, creadores de contenido y, de igual modo, varios de sus compañeros.

Desde luego, el parecido que tiene Isabella junto a su madre y hermana Adhara ha captado las miradas de todos los internautas, en especial, al mostrarse sumamente orgullosa tras su reciente celebración de XV años.

¿Cuáles fueron los lujosos regalos que recibió Isabella en su fiesta de 15 años?

Cabe destacar que el evento de la fiesta de 15 años de Isabella se llevó a cabo en La Serrezuela, en el centro comercial ubicado en la ciudad de Cartagena, el cual dividió múltiples opiniones tras captar todas las miradas.

Así fueron los 15 años de Isabella Valdiri. | Foto: Canal RCN

Entre tanto, Isabella, tuvo la oportunidad de recibir lujosos obsequios durante la celebración de su fiesta de 15 años y no de los más llamativos fue el lujosos fue el lujoso automóvil que recibió, el cual se evidenció en sus redes sociales y varios de sus seguidores la han felicitado por el especial momento que vivió a nivel emocional.