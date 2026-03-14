Omar Murillo causó revuelo al aparecer vestido de mujer por las calles de España

Omar Murillo, quien en las últimas semanas ha captado la atención en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar al aparecer por las calles de España vestido de mujer, aparición que desató diversas reacciones entre los internautas.

¿Por qué Omar Murillo apareció vestido de mujer en las calles de España?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido actor colombiano ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, sorprendió al publicar un video en el que dio a conocer que, en los últimos días decidió personificarse como una mujer.

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“Ay, mami… primera vez en el transporte público en España. ¿A ustedes no les ha pasado que uno se pierde… y lo peor es que nadie le habla a uno?”, escribió Murillo en la descripción del post que no pasó desapercibido.

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Allí, el recordado participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se registró desde un vehículo público en el que, vestido de mujer, intentó interactuar con algunas personas de la ciudad, situación que, según lo describió en el texto. y se puedo observar en el video, al parecer no tuvo la acogida que quizás esperaba.

¿Qué pasó co Omar Murillo y por qué causó revuelo en las últimas horas?

Y es que, en un fragmento de la grabación, Omar decidió acercarse a un hombre que iba de paso con el fin de preguntarle por un lugar específico, sin embargo, aunque se acerca amablemente y con evidente tono de broma, no obtiene ninguna respuesta de esta persona.

Omar Murillo apareció vestido de mujer en las calles de España. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la aparición del también empresario en territorio europeo con atuendos de mujer, con peluca y zapatos, generó conversación entre los usuarios, quienes no se guardaron nada al respecto.

"Con suerte te saludan, culturalmente ellos son bien diferentes a nosotros", "Jajajajaj eso es tener mucha personalidad", "Tan lindo Dios lo bendiga gran ser humano", "En la gran ciudad", "Jajaja me encanta", "Creo que este contenido a él , le va mejor", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Cabe señalar que, la aparición del intérprete vestido de mujer, llega luego de varias semanas desde que se radicó en Madrid y en medio de rumores por su orientación, situación que llevó a que la misma Koral Costa, su expareja, saliera a desmentir dichas especulaciones, asegurando que, la razón por la que se fue del país fue porque sus proyectos de vida estaban separados, y no por su orientación como muchos lo aseguraban.