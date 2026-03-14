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Lady Tabares se viste de luto tras lamentable partida: así lo anunció en sus redes

Reconocida actriz colombiana Lady Tabares se viste de luto tras confirmar el fallecimiento de un importante ser querido.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lady Tabares se viste de luto tras lamentable partida: así lo anunció en sus redes
¿Por qué razón Lady Tabres se viste de luto? | Foto: Canal RCN y Freepik

En las últimas horas, el nombre de Lady Tabares, quien se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz, sino que también por ser creadora de contenido digital y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, ha dividido una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras un desafortunado momento.

En la reciente publicación que compartió Lady mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram se evidencia que está atravesando por un complicado momento tras el fallecimiento de un allegado.

Por ello, la actriz ha dejado un profundo vacío por parte de sus allegados tras confesar el difícil momento por el cual está atravesando a nivel emocional.

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¿Cuál es la razón por la que Lady Tabares se viste de luto tras lamentable pérdida?

Cabe destacar que Lady Tabares se ha destacado no solo por ser reconocida actriz, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Lady Tabares se viste de luto tras lamentable partida: así lo anunció en sus redes
Lady Tabares atraviesa por complicado momento a nivel emocional. | Foto: Canal RCN

De este modo, Lady compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, expresando con honestidad el difícil momento que está atravesado, agregando las siguientes palabras:

“Qué triste noticia mi querido Alejo, descansa en paz, vuela alto. Se nos fue un ser humano increíble, talentoso, soñador y con una actitud maravillosa”, agregó Lady Tabares en la descripción de la publicación.

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Por el momento, los seguidores de Lady Tabares le han enviado sentidos mensajes de apoyo por el difícil momento que está atravesando a nivel emocional tras el fallecimiento de un ser querido.

¿Cuál fue el paso de Lady Tabares en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN?

Lady Tabares se viste de luto tras lamentable partida: así lo anunció en sus redes
Así fue el paso de Lady Tabres en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Lady Tabares adquirido gran visibilidad en el pasado no solo por su gran habilidad en el campo artístico por su recordada producción: ‘Lady la vendedora de rosas’, sino que también por su participación en una importante producción del Canal RCN.

Por ello, Lady Tabares adquirió gran visibilidad en el pasado al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia del Canal RCN, en la que generó múltiples comentarios por su gran participación.

Así también, Lady demostró a lo largo de la competencia que una de sus principales habilidades en la competencia fue la nobleza que tanto la caracterizó.

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