Esta fue la lista de cantantes que hicieron parte de la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri

Tal y como lo anunció días previos a la gran fecha, el pasado viernes 13 de marzo se llevó a cabo la tan esperada celebración de los 15 añso de la hija de Andrea Valdiri, un evento en el que la creadora de contenido ‘tiró la casa por la ventana.

¿Dónde se celebró la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, la hija de Andrea Valdiri?

La millonaria celebración que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena, no solo de caracterizó por el lujo y la exclusividad, sino también por contar con la participación de importantes artistas de talla nacional que cautivaron a los invitados y los pusieron a vibrar al ritmo de su música.

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A tempranas horas de la noche, la encargada de amenizar fue Stefany L. Bequis, una cantante venezolana que abrió la pista de baile. Posteriormente estuvo en el escenario Mr Black, uno de los máximos exponentes de la champeta del país, quien fiel a sus ritmos llevó a que la misma Andrea junto a Isabella se apoderaran del escenario bailando.

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Así mismo, la velada contó con la presencia de Rafa Pérez, uno de los artistas de la nueva ola del vallenato que también emocionó a los presentes con su talento y su energía.

¿Quiénes fueron los artistas invitados a la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri?

Pero allí no se quedó todo, el millonario festejo también contó con el show de 'Jader Tremendo', también cantante de champeta, así como con las interpretaciones de Byordy, cantante de salsa y, finalmente, la presentación de un Dj de electrónica.

Andrea Valdiri sorprendió con 6 artistas invitados a la fiesta de su hija. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, la fiesta de la hija mayor de Valdiri tuvo lugar en La Serrezuela, un emblemático lugar de la capital del departamento de Bolívar, espacio que fue adecuado para el festejo al que fueron invitadas más de 150 personas, entre ellas, amigos de la joven, amistades de Valdiri y, por su puesto miembros de la familia.

¿Cuál fue el lujoso regalo que Andre Valdiri le dio a su hija en plena fiesta de cumpleaños?

Además de la excéntrica celebración que de por sí captó la atención en redes sociales, sin duda otro de los detalles que no pasó desapercibido entre los asientes y usuarios de la redes, fue el millonario regalo con el que sorprendió a la joven: un caro cero kilómetros.

Los artistas que hicieron parte de la fiesta de la hija de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN

Por ahora, la fiesta continúa siendo tema de conversación entre los internautas, pues se trata de uno de los eventos más comentados no solo de las últimas horas, sino también de los últimos días.