El noviazgo entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia duró menos de lo que muchos esperaban. Tras la ruptura, las celebridades han estado inmersas en diferentes situaciones que han llevado sus emociones al límite.

¿Por qué Yuli Ruiz decidió pedirle disculpas a Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Tras una fuerte respuesta de ella contra él, la empresaria sintió que se había excedido y por ende optó por disculparse con el actor.

En la terraza de la casa más famosa de todas, Yuli se acercó a Alejandro y le expresó que sentía que tenía que disculparse porque le había hablado de forma muy airada.

“Te quería pedir disculpas porque te hablé fuerte, sé que te alcé la voz, pero estaba muy malgeniada por lo que estaba sucediendo”, dijo la empresaria, que este domingo no tendrá que enfrentarse al temido cuarto de eliminación.

Estrada, por su parte, la tranquilizó y le aseguró que no lo hizo sentir mal. “Yo no estoy tomando partido, ¿me entiendes? Yo te quiero mucho, sigue enfocada con lo tuyo, pero ahí voy a estar. Sí siento que no hay necesidad de tratarnos mal, de aquí en adelante va a ser así contigo”.

Posteriormente, Alejandro recordó el corto romance que tuvo con Yuli y se mostró feliz por eso que vivieron en La casa de los famosos. “Todo fue muy bonito, yo he estado pegándome a esos momentos, incluso a esos no tan chéveres que también pasó”.

Ruiz le confesó que sentía que su relación duraría más tiempo, incluso, hasta el final de la competencia, pero las cosas finalmente no se dieron. Alejandro, sin embargo, aprovechó para reiterarle que cuenta con él y seguirá pendiente de sus pasos durante su estancia en esta novela de la vida real.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz dejaron atrás su noviazgo en La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

Artículos relacionados Paola Jara Jessi Uribe puso fin a los rumores de embarazo de Paola Jara: ¿confirmó o desmintió?

¿Por qué Yuli Ruiz le respondió fuerte a Alejandro Estrada?

Una discusión que Yuli Ruiz tuvo con Alexa Torrex provocó su airada reacción contra Alejandro Estrada. Y es que la tensión ha venido en aumento entre ambas, tanto, que estarían totalmente rotas las alianzas de Alexa con Yuli y Manuela Gómez.

En una reciente conversación, Yuli dijo que Alexa era “prepotente”, mientras que Manuela manifestó que creía que la cucuteña se estaba comportando como una “jefa máxima”.

Esas palabras no cayeron bien en Alexa y esta no dudó en reaccionar. Torrex replicó diciendo que su rabia no fue con ellas, sino con Alejandro, por no saber usar sus votos, ya que de haber hecho bien los movimientos ambas se podían salvar.

Producto de una discusión con Alexa Torrex, Yuli Ruiz le terminó respondiendo airadamente a Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

Yuli le respondió que, de todas formas, la hizo sentir mal porque percibió que Alexa era la única que quería brillar en el equipo Tormenta.

Alexa no quedó conforme con las palabras y señalamientos, tanto de Yuli como de Manuela, que terminó anunciando que prefería jugar sola, dejando así disuelto el grupo de Las Chicas Tormenta.

Después de esa tensa conversación, Alejandro quiso hablar con Yuli, pero ella no lo quería y le dijo en tono fuerte que “cuando tengo malgenio soy así; no te importa, tengo malgenio entonces déjeme callada”.

¿Por qué terminó el noviazgo entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Cabe señalar que Yuli Ruiz fue quien tomó la decisión de terminar con Alejandro Estrada. Esa decisión sorprendió al actor, quien posteriormente se metió a la barbería y allí se desahogó, dejando caer varias lágrimas.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex y Yuli Ruiz se enfrentaron en La casa de los famosos; ¿Fin de las chicas Tormenta?

En definitiva, con esta conversación, quedó claro que Estrada prefiere llevar las cosas con calma y ahora como amigo estará atento a lo que pase con Yuli en La casa de los famosos.