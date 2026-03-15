Paola Jara mostró a Emilia y enternecieron al combinar sus outfits para la ocasión

La reconocida cantante de música popular Paola Jara enterneció a sus cientos de seguidores al compartir un emotivo momento junto a su pequeña hija Emilia. La artista mostró a la menor en cámara para presumir que habían hecho match con sus outfits.

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¿Paola Jara mostró por primera vez el rostro de Emilia en redes sociales?

Vale la pena destacar que, desde que Emilia nació, Paola Jara y Jessi Uribe decidieron mantener su rostro completamente anónimo. Sin embargo, la pareja no ha mencionado hasta cuándo planean mantener esta medida para proteger a la menor.

Paola Jara dejó ver más de Emilia y generó comentarios (Foto: Freepik)

Esto no significa que los artistas de música popular no disfruten compartir algunos momentos junto a su hija. De hecho, en varias ocasiones han publicado videos con la pequeña sin necesidad de mostrar su rostro, y esta vez no fue la excepción.

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Durante la mañana de este domingo 15 de marzo, Paola Jara reapareció en sus redes sociales con un emotivo momento en el que mostró los piecitos de Emilia para enseñarles a sus seguidores que ambas estaban haciendo match con sus outfits.

“El color de hoy fue el rosa, ¿cierto, hija? Vean, haciendo match otra vez”, comentó Paola Jara en un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Como era de esperarse, la publicación generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar lo tierna que se veía la escena y en destacar el detalle de los outfits combinados entre la cantante e hija.

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¿Paola Jara y Jessi Uribe planean tener más hijos?

El emotivo momento transcurre en medio de los rumores que rodean a la pareja sobre una posibilidad de ampliar su familia con la llegada de un segundo hijo. Sin embargo, Jessi Uribe ya puso alto a estos al afirmar que tras tener a Emilia se habría realizado la vasectomía, un procedimiento médico que impide a los hombres ser fértil.

De esta manera, las posibilidades de ver a la pareja de cantantes con un nuevo integrante en la familia desaparecieron completamente.