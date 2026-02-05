La actriz Nataly Umaña se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que saliera a la luz una imagen de cómo lucía cuando hizo parte del elenco de 'Los Reyes' de Canal RCN.

¿Cómo lucía Nataly Umaña cuando hizo parte del elenco de 'Los Reyes' de Canal RCN?

La recordada telenovela 'Los Reyes', grabada en 2005, ha vuelto a ser tendencia tras el relanzamiento de sus capítulos en la app de Canal RCN, despertando la nostalgia de los televidentes.

Nataly Umaña hizo parte de la exitosa telenovela de Canal RCN, 'Los Reyes'. (Foto: Canal RCN)

En esta producción, la actriz ibaguereña Nataly Umaña mostró su potencial interpretando a ‘Mónica’, la atractiva secretaria y amante del antagonista ‘Emilio Iriarte’, personaje encarnado por Diego Trujillo.

Para ese entonces, la actriz tenía 19 años y lucía muy distinta a como la conocemos hoy, no solo por su juventud, sino porque su rostro aún no reflejaba los cambios estéticos que tendría con el paso del tiempo.

Prueba de ello es una imagen que ha comenzado a circular en redes sociales, en la que Nataly Umaña aparece durante su paso por 'Los Reyes', dejando en evidencia el cambio en su apariencia con el paso del tiempo.

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¿Nataly Umaña conoció a Alejandro Estrada cuando grababa 'Los Reyes'?

No, Nataly Umaña no conoció a Alejandro Estrada durante las grabaciones de Los Reyes.

Aunque la actriz hizo parte de esa telenovela en 2005, su historia con el también actor comenzó varios años después, en un contexto completamente distinto al de esa producción.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron su relación tras el paso de la actriz por La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Según se ha conocido, ambos se conocieron en 2012 durante el Carnaval de Barranquilla, donde inició primero una amistad que con el tiempo se transformó en una relación sentimental que duró más de una década.

¿Por qué Nataly Umaña y Alejandro Estrada no tuvieron hijos?

A pesar de que el matrimonio de Nataly y Alejandro se mantuvo durante más de 10 años, decidieron no tener hijos, explicando que sería "irresponsable traer niños a un mundo tan dañado como el actual".