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Así disfruta de su "soltería" Sheila Gándara en redes sociales: "Perdiste la batalla"

Sheila Gándara vuelve a ser tendencia tras compartir un video en redes donde muestra cómo vive su soltería y desata comentarios.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sheila Gándara causó sensación en redes al publicar un video mostrando cómo disfruta su soltería
Sheila Gándara sorprendió las redes publicando un video cómo disfruta su soltería. (Fotos: Canal RCN)

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, ha reaparecido en redes sociales mostrando a sus seguidores, en un video, cómo disfruta esta nueva etapa de su “soltería”.

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¿Cuál es el video en el que Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, muestra cómo disfruta su “soltería”?

Sheila Gándara continúa siendo tema de conversación tras pronunciarse en redes sociales sobre el “shippeo” entre su esposo, Juanda Caribe, y la creadora de contenido paisa Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara publicó video en redes disfrutando de su soltería
Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe apareció en redes disfrutando de su soltería. (Foto: Canal RCN)

Aunque al principio optó por el silencio, la joven costeña empezó a publicar videos en los que se le ve mudándose junto a su hija y realizando cambios de look, como si estuviera cerrando ciclos en su vida.

Recientemente, compartió un nuevo clip en el que aparece bailando frente a un espejo al ritmo de una canción de Ana del Castillo.

Mientras se maquilla y canta la canción, la joven habría lanzado una indirecta para Juanda Caribe, captando de inmediato la atención de los usuarios.

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¿Qué indirecta le envió Sheila Gándara a Juanda Caribe con esa canción?

La canción vallenata “Tú perdiste la batalla”, de Ana del Castillo, que Sheila interpretó con fuerza, habla de una mujer que decide irse, tomar su propio camino y disfrutar su vida, incluso bailando en TikTok.

Asimismo, menciona que, cuando el hombre ve que ella está disfrutando de su soltería, la cuestiona por su felicidad, un mensaje que varios usuarios interpretaron rápidamente como dirigido a él.

Sheila Gándara sorprendió las redes publicando un video cómo disfruta su soltería
Sheila Gándara le envió un contundente mensaje a Juanda Caribe con una canción de Ana del Castillo. (Foto: Canal RCN)

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¿Sheila Gándara estará en un "congelado" de La casa de los famosos Colombia?

Por ahora, todo indica que Sheila Gándara no estará en un "congelado" de La casa de los famosos Colombia.

Aunque su nombre ha sonado con fuerza entre los seguidores del reality, lo cierto es que esta posibilidad sigue siendo más un deseo del público que una decisión confirmada dentro del programa.

De hecho, análisis realizados por panelistas de '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?' apuntan a que este tipo de participación no es fácil de concretar, ya que depende completamente de la voluntad de la persona y de varios factores personales y mediáticos.

En ese sentido, aunque Sheila ha dejado comentarios que alimentan la expectativa, su ingreso no está previsto por ahora y todo se mantiene en el terreno de la especulación.

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