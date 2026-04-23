Ana del Castillo confesó su gusto por David Ospina, futbolista colombiano: "ni me sigue"

Una entrevista con La FM preguntas rápidas dejó al descubierto detalles poco conocidos sobre los gustos personales de Ana del Castillo, artista del género vallenato.

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¿Qué dijo Ana del Castillo sobre James Rodríguez?

La cantante vallenata Ana del Castillo volvió a ser tema de conversación tras su participación en una entrevista en la que respondió sin rodeos a varias preguntas relacionadas con los jugadores de la Selección Colombia.

Ante la pregunta sobre quién considera el mejor jugador de la Selección Colombia, Ana mencionó a James Rodríguez. No solo lo destacó por su rendimiento en el campo, sino que también lo eligió cuando le preguntaron por el jugador que más le llama la atención dentro del equipo.

Ana del Castillo habla sobre James Rodríguez / (Foto de Colprensa y AFP)

Cabe destacar que, en una entrevista con Eva Rey, destacó que han hablado por Instagram porque él quiere una parranda vallenata.

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¿Con qué jugador de la Selección Colombia se dio un beso Ana del Castillo?

En medio de la conversación, la cantante confirmó que se ha dado un beso con al menos un jugador del equipo. Sin embargo, decidió no revelar su identidad. Según explicó, evito dar nombres para no generar especulaciones en redes sociales.

"No voy a decir nombres porque, imagínate, después empiezan a buscar", dijo.

Ana del Castillo revela detalles sobre jugadores de la Selección Colombia / (Foto de AFP)

A pesar de la insistencia durante la entrevista, Ana optó por mantener en reserva esa información. Los internautas afirman que esta decisión aumentó la curiosidad sobre quién podría ser el futbolista al que se refería.

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¿Qué jugador de la Selección Colombia le gustaría a Ana del Castillo?

En otro momento de la entrevista, Ana del Castillo mencionó el nombre de David Ospina como el jugador con el que le habría gustado tener un acercamiento. Tras ser cuestionada sobre si se conocían, la artista explicó que no.

"No, ni me sigue", dijo mientras sonreía.

La respuesta generó risas entre los locutores y seguidores del programa, quienes interpretaron sus palabras como una mezcla de espontaneidad y cercanía con el formato de preguntas rápidas.