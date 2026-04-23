Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana del Castillo confesó su gusto por David Ospina, futbolista colombiano: "ni me sigue"

Ana del Castillo llamó la atención al revelar lo que opina de David Ospina, reconocido jugador de la Selección Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ana del Castillo confesó su gusto por David Ospina
Ana del Castillo habló de David Ospina / (Foto de Colprensa y AFP)

Una entrevista con La FM preguntas rápidas dejó al descubierto detalles poco conocidos sobre los gustos personales de Ana del Castillo, artista del género vallenato.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ana del Castillo sobre James Rodríguez?

La cantante vallenata Ana del Castillo volvió a ser tema de conversación tras su participación en una entrevista en la que respondió sin rodeos a varias preguntas relacionadas con los jugadores de la Selección Colombia.

Ante la pregunta sobre quién considera el mejor jugador de la Selección Colombia, Ana mencionó a James Rodríguez. No solo lo destacó por su rendimiento en el campo, sino que también lo eligió cuando le preguntaron por el jugador que más le llama la atención dentro del equipo.

¿Qué dijo Ana del Castillo sobre James Rodríguez?
Ana del Castillo habla sobre James Rodríguez / (Foto de Colprensa y AFP)

Cabe destacar que, en una entrevista con Eva Rey, destacó que han hablado por Instagram porque él quiere una parranda vallenata.

Artículos relacionados

¿Con qué jugador de la Selección Colombia se dio un beso Ana del Castillo?

En medio de la conversación, la cantante confirmó que se ha dado un beso con al menos un jugador del equipo. Sin embargo, decidió no revelar su identidad. Según explicó, evito dar nombres para no generar especulaciones en redes sociales.

"No voy a decir nombres porque, imagínate, después empiezan a buscar", dijo.

¿Con qué jugador de la Selección Colombia se dio un beso Ana del Castillo?
Ana del Castillo revela detalles sobre jugadores de la Selección Colombia / (Foto de AFP)

A pesar de la insistencia durante la entrevista, Ana optó por mantener en reserva esa información. Los internautas afirman que esta decisión aumentó la curiosidad sobre quién podría ser el futbolista al que se refería.

Artículos relacionados

¿Qué jugador de la Selección Colombia le gustaría a Ana del Castillo?

En otro momento de la entrevista, Ana del Castillo mencionó el nombre de David Ospina como el jugador con el que le habría gustado tener un acercamiento. Tras ser cuestionada sobre si se conocían, la artista explicó que no.

"No, ni me sigue", dijo mientras sonreía.

La respuesta generó risas entre los locutores y seguidores del programa, quienes interpretaron sus palabras como una mezcla de espontaneidad y cercanía con el formato de preguntas rápidas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez causa preocupación al sincerarse sobre su salud Manuela Gómez

Manuela Gómez preocupa a sus seguidores al revelar un quebranto de salud

Manuela Gómez reveló el malestar que está viviendo en su estado de salud y preocupa al detallar alarmantes síntomas.

Reconocido actor de ‘Las de Siempre’ confesó que fue diagnosticado de cáncer: ¿de quién se trata? Talento nacional

Reconocido actor de ‘Las de Siempre’ confesó que fue diagnosticado de cáncer: ¿de quién se trata?

En una entrevista de Buen Día, Colombia, reconocido actor de ‘Las de Siempre’, confesó que fue diagnosticado de cáncer.

Majida Issa habló de la tragedia de sus compañeros de set Majida Issa

Majida Issa rompe el silencio tras tragedia de sus compañeros en set de grabación

La actriz Majida Issa se pronunció tras la muerte de sus compañeros en rodaje: “Han sido devastadores”.

Lo más superlike

Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set Sebastián Martínez

Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set: ¿qué le pasó?

Sebastián Martínez preocupó al mostrar un incidente en el set, pero todo terminó siendo un momento divertido

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?