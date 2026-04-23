A través de redes sociales salieron a la luz imágenes del donante biológico de la hija de Epa Colombia, lo que aumentó las preguntas sobre su identidad.

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¿Quién es el papá de la hija de Epa Colombia y qué datos se conocen?

El nombre del papá de Daphne Samara, hija de Epa Colombia, no es de conocimiento público. Esto se debe a que el embarazo se dio mediante un proceso de inseminación artificial, en el que los datos del donante suelen mantenerse en reserva.

Sin embargo, la creadora de contenido ha compartido algunos detalles generales sobre el perfil seleccionado.

Según lo que ha mostrado en redes sociales, el donante proviene de un banco internacional y sus características físicas incluyen piel clara, cabello rubio y ojos claros. Así mismo, se destacaron algunos aspectos de su personalidad.

“Es muy amigable y extrovertido. Es confiable y tiene fantásticas habilidades de comunicación”, escribieron desde el centro de donantes.

Las imágenes que se han difundido corresponden a su infancia, lo que forma parte de la información básica que suelen ofrecer estos centros a quienes acceden al procedimiento.

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¿Cómo fue el proceso de inseminación artificial de Epa Colombia?

Antes de enfrentar su proceso judicial, Daneidy Barrera explicó que decidió iniciar este tratamiento junto a su pareja, Karol Samantha. El procedimiento implicó viajar fuera del país, ya que buscaban tener mayor control sobre las características del proceso, como el género del bebé.

Epa Colombia tuvo una hija junto a su pareja, Karol Samantha / (Fotos del Canal RCN)

De acuerdo con sus declaraciones en entrevistas, este tipo de procedimientos requiere varias etapas médicas, como estudios previos, medicamentos hormonales y seguimiento especializado. Además, en su caso, se contemplaron opciones adicionales que incrementaron el costo total del tratamiento.

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¿Cuánto costó el procedimiento con el que Epa Colombia tuvo a su hija?

El costo del proceso de inseminación artificial fue uno de los aspectos que más llamó la atención entre los internautas. La influenciadora indicó que estos tratamientos pueden oscilar entre 50 y 100 millones de pesos colombianos, sin incluir gastos adicionales.

Posteriormente, en una entrevista con Eva Rey, detalló que en su caso la cifra total fue cercana a los 190 millones de pesos, teniendo en cuenta viajes, medicamentos y otros procedimientos complementarios.

Pareja de Epa Colombia se muestra en compañía de Daphne Samara, su hija / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, parte de estos gastos se cubrieron mediante acuerdos publicitarios en redes sociales.

Actualmente, mientras cumple una condena en prisión, el tema de su hija y su historia familiar sigue generando interés en redes sociales, donde los internautas continúan buscando información sobre el donante y el proceso que llevó al nacimiento de Daphne Samara.