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Juanda Caribe y Mariana Zapata protoganizan beso en La casa de los famosos Colombia; así pasó

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un nuevo acercamiento frente a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe y Mariana Zapata protoganizan beso en La casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe y Mariana Zapata protoganizan acercamiento / (Foto del Canal RCN)

Un nuevo momento llamó la atención dentro de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, Karina García llegó al reality para aumentar los acercamientos entre los participantes, entre ellos: Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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¿Por qué Karina García volvió a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Karina García al reality se dio en medio de una jornada marcada por una dinámica especial. La participante ingresó inicialmente en el rol de jueza, lo que generó reacciones entre los famosos, especialmente durante una actividad de nominación con regalos en el contexto del cumpleaños del Jefe.

En ese momento, los concursantes recibieron la orden de permanecer congelados, lo que permitió el ingreso de Karina sin interrupciones. Durante su llegada, saludó a varios de los participantes.

¿Por qué Karina García volvió a La casa de los famosos Colombia?
Karina García volvió a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, se anunció que permanecería como invitada durante algunos días. Tras la orden de retomar el movimiento, varios participantes se acercaron a saludarla. Mientras algunos tuvieron un contacto cercano, otros reaccionaron de forma distinta, lo que no pasó desapercibido para los internautas.

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¿Qué propuso Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Durante su estancia, Karina García planteó una dinámica para incentivar nuevas interacciones entre los participantes. En ese contexto, mencionó la intención de generar acercamientos dentro del grupo y mostró una botella de vino afirmando la idea de ser “cupido”.

¿Qué propuso Karina García en La casa de los famosos Colombia?
Karina García fue el cupido en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La actividad consistía en el tradicional juego de “verdad o reto”, en el que los participantes debían elegir entre responder preguntas con total honestidad o cumplir desafíos propuestos por los demás.

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¿Por qué Juanda Caribe y Mariana Zapata se dieron un beso?

En medio del juego, Karina García propuso un reto dirigido a Juanda Caribe y Mariana Zapata. La actividad incluía primero un baile y, posteriormente, un beso entre ambos participantes.

Siguiendo las reglas de la dinámica, los dos aceptaron el reto y lo llevaron a cabo frente a sus compañeros. El momento ocurrió en un ambiente de juego, en el que ambos reaccionaron con risas tras cumplir la actividad.

El momento generó comentarios dentro y fuera de La casa, donde algunos participantes destacaron la cercanía entre los dos habitantes del reality.

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