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Luisa Castro pone fin a rumores de ruptura con Westcol: así se pronunció en redes

Luisa Castro se pronunció en redes sociales y llamó la atención al dedicarle un emotivo mensaje a Westcol, su pareja.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luisa Castro pone fin a rumores de ruptura con Westcol
Luisa Castro y Westcol continúan juntos / (Foto de AFP y Freepik)

Luego de varios días de especulación, una serie de fotografías volvió a poner en el centro de la conversación digital la relación entre Luisa Castro y Westcol.

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¿Por qué hay rumores de ruptura entre Westcol y Luisa Castro?

Los rumores sobre una posible ruptura entre Westcol y Luisa Castro comenzaron a circular con fuerza a mediados de abril, cuando empezaron a difundirse imágenes que, según algunos usuarios, mostraban a la influenciadora en compañía de otro hombre en Brasil.

De acuerdo con lo que señalaron internautas, las fotografías presentaban a una mujer con las características de Luisa, usando prendas similares.

¿Por qué hay rumores de ruptura entre Westcol y Luisa Castro?
En redes hay rumores de infidelidad entre Westcol y Luisa Castro / (Foto de Freepik)

Estas imágenes fueron relacionadas con otras en las que aparecía una persona con vestuario similar junto a un hombre en una playa. A partir de estas coincidencias, varios usuarios comenzaron a plantear la posibilidad de una infidelidad.

La situación tomó más relevancia cuando seguidores notaron que la pareja dejó de seguirse en Instagram, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento. Desde entonces, el tema generó múltiples interpretaciones en redes.

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¿Qué dijo Luisa Castro tras rumores de infidelidad?

Frente a la viralización de estas versiones, Luisa Castro decidió pronunciarse de manera indirecta a través de sus historias de Instagram. En una de sus publicaciones, compartió un mensaje que fue interpretado por muchos como una respuesta a lo que se estaba diciendo.

En el texto, la influenciadora expresó que le generaba tristeza conocer la verdad de los hechos y, aun así, ver cómo circulan versiones que no corresponden a la realidad.

“Aun el necio cuando calla, pasa por sabio”, dijo.

También señaló que hay personas que no tienen límites al momento de afectar a otros. Aunque no mencionó directamente los rumores ni dio detalles específicos, varios internautas interpretaron sus palabras como una forma de desmentir las versiones sobre infidelidad.

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¿Cómo Luisa Castro confirmó que continúa con Westcol?

En medio de los rumores, Luisa volvió a captar la atención tras compartir una serie de historias en Instagram durante un viaje. Allí apareció junto a Westcol en diferentes momentos, lo que fue interpretado como una señal sobre el estado actual de su relación.

En las imágenes, ambos se mostraron compartiendo tiempo juntos, caminando, sonriendo y en actitud cercana. Las fotografías estuvieron acompañadas de un mensaje breve dirigido al creador de contenido:

“Mi bebé”, escribió.

Aunque ninguno de los dos ha dado una declaración extensa sobre lo ocurrido, estas publicaciones fueron tomadas como una confirmación de que la relación continúa. Sin embargo, hasta el momento, la pareja no ha ofrecido detalles adicionales sobre los rumores que surgieron en redes sociales.

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