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Fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia; así luce su diseño

Un fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia; el gesto generó reacciones en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia
Fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Un gesto inesperado volvió a poner en conversación la relación entre Eidevin y Karola tras su paso por La casa de los famosos Colombia. Fuera del reality, su historia sigue generando reacciones entre los fans.

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¿Qué pasó entre Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Eidevin López y Karola Alcendra fue un tema muy comentado en La casa de los famosos Colombia. Desde el inicio, ambos mostraron cercanía, aunque la situación se tornó compleja debido a que él compartía interés por otra participante, Mariana Zapata.

Karola dejó claro en varias ocasiones que no estaba dispuesta a competir por la atención de Eidevin, marcando una posición frente a la dinámica que se estaba desarrollando.

¿Qué pasó entre Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia?
Eidevin y Karola mostraron su cercanía en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, con el paso de los días y especialmente después de una dinámica en la que la hermana de Eidevin ingresó a la casa, la relación entre ambos cambió.

A partir de ese momento, los gestos de cercanía aumentaron y su vínculo comenzó a generar conversación en redes sociales, donde los internautas los identificaron como uno de los “shippeos” más comentados de la temporada.

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¿Qué ha dicho Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los momentos más recordados ocurrió a comienzos de abril, cuando Eidevin protagonizó un enfrentamiento con Alejandro Estrada. La situación llevó a la producción a tomar la decisión de someter su participación a elección del público.

Luego de una jornada de votaciones, los televidentes fueron los encargados de decidir su expulsión por incumplir las normas del reality.

Días después, cuando Karola salió del programa, Eidevin compartió en redes sociales una imagen junto a ella acompañada de un mensaje en el que destacó su admiración, señalando que su historia no terminaba con el reality.

¿Qué ha dicho Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Eidevin habla de Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Por su parte, Karola manifestó que estaría dispuesta a conversar con él fuera del programa para entender en qué punto quedó su relación, afirmando que sus sentimientos durante la competencia fueron reales.

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¿Cómo es el tatuaje del fan en honor a Eidevin y Karola?

El hecho que volvió a generar conversación cuando Eidevin compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando parte de su tiempo fuera del reality. Durante el recorrido, que incluyó un encuentro con fans y una visita al río Guatapurí, recibió una imagen que llamó su atención.

En medio del video, una persona cercana le envió la fotografía de un fan que decidió tatuarse en el hombro la palabra “Kaen”, palabra que, dentro del programa, estaba asociada a la relación entre Eidevin y Karola.

Al ver la imagen, Eidevin reaccionó con sorpresa y agradeció el gesto:

“La que se lo tatuó, mi amor, qué lindo”, expresó en el video.

El gesto del fan generó múltiples comentarios en redes sociales, donde algunos internautas afirman que la relación entre ambos participantes dejó una marca más allá del programa, mientras otros destacan el nivel de conexión que lograron con la audiencia.

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