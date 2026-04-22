Alexa Torrex sorprendió al enviarle un mensaje a Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, muchos aseguran que la reacción de su expareja no fue la esperada.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla y Marcelo revelaron drástica decisión que tomará el Jefe en La casa de los famosos

¿Por qué Alexa Torrex recordó a Jhorman en La casa de los famosos Colombia?

Durante una charla con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex mencionó una fecha que marcó su historia personal.

Alexa Torrex le habló a Alejandro Estrada sobre Jhorman Toloza, su expareja / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, el 20 de abril habría cumplido tres años de relación con Jhorman Toloza, su expareja con quien terminó en medio de una transmisión en vivo.

El comentario surgió de forma espontánea mientras hablaban sobre procesos emocionales dentro del programa. Fue en ese momento que Alejandro Estrada le sugirió que, aunque la relación ya hubiera terminado, podía ser válido expresar lo que sentía frente a esa etapa.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara se pronunció en el cumpleaños de Juanda Caribe; ¿qué dijo?

¿Qué mensaje le envió Alexa Torrex a Jhorman Toloza?

En ese contexto, Alexa decidió enviar un mensaje dirigido a su expareja. Aseguró que sigue creyendo en la lealtad y en lo que compartieron durante su relación. También afirmó que, aunque no se encontraba en una posición para decir cosas positivas, quería resaltar las cualidades que tiene Jhorman.

"Yo sigo creyendo en la lealtad, sigo creyendo en lo que hablamos, en lo que se vivió. No estoy en mi mejor postura para venir a decirte cosas bonitas, pero sí en resaltar el hombre que es", dijo.

Alexa Torrex le envió inesperado mensaje a Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

Además, expresó su deseo de que, una vez termine su participación en el programa, puedan hablar en privado.

Por su parte, Alejandro Estrada intervino nuevamente y señaló que, desde su perspectiva, Jhorman podría estar esperando ese momento para conversar. También agregó que la relación podría solucionarse fuera del programa.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara se pronunció en el cumpleaños de Juanda Caribe; ¿qué dijo?

¿Cómo reaccionó Jhorman a las palabras de Alexa Torrex?

El fragmento del programa fue compartido en redes sociales a través de Canal RCN, donde rápidamente se generaron comentarios por parte de los usuarios. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del propio Jhorman Toloza.

A través de un comentario, Jhorman respondió de manera directa al mensaje de Alexa.

“No, el muchacho ya se fue, échale tierrita a la relación, sigue jugando; tu realidad la perdiste por una ilusión”, escribió.

Su reacción ha mantenido el tema en conversación en redes. Tras esta respuesta, los internautas afirmaron que el comentario reflejaría que Jhorman no estaría interesado en retomar contacto tras La casa de los famosos Colombia.