Sheila Gándara se pronunció en el cumpleaños de Juanda Caribe; ¿qué dijo?

En medio de la conversación digital que rodea su relación, Sheila Gándara volvió a aparecer con un mensaje que llamó la atención de quienes siguen el caso de su relación con Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué ha pasado entre Sheila Gándara y Juanda Caribe?

La relación entre la empresaria Sheila Gándara y el humorista Juanda Caribe ha tenido cambios que no han pasado desapercibidos en redes, pasando de muestras públicas de apoyo a una ruptura mediática que ha generado múltiples reacciones.

Uno de los puntos clave ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026. Dentro del programa, el humorista tuvo comportamientos que Sheila interpretó como una falta de respeto.

La relación de Sheila Gándara y Juanda Caribe llama la atención / (Foto del Canal RCN)

Entre ellos, se destacó su cercanía constante con Mariana Zapata, con quien compartía conversaciones en tono afectivo y momentos de complicidad frente a cámaras.

Además, una de las frases que más generó reacciones fue cuando él le dijo “me hiciste falta”, lo que para Sheila y varios internautas evidenciaba un vínculo que iba más allá de una simple convivencia dentro del reality.

A esto se sumaron publicaciones en redes sociales donde circularon testimonios e imágenes sobre presuntas infidelidades que habrían ocurrido antes de su ingreso al reality.

Estas versiones, difundidas por terceros, intensificaron la conversación digital y pusieron la relación en el centro de la atención.

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¿Qué mensaje compartió Sheila Gándara en el cumpleaños de Juanda Caribe?

Tras varios días de especulaciones, Sheila decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Allí confirmó el fin de la relación y aseguró que estaba “cansada de callar”, dejando claro que no mantiene ningún vínculo con el humorista.

En sus declaraciones, también cuestionó la imagen pública de Juanda Caribe, señalando que le dio una segunda oportunidad que, según ella, no fue valorada. Además, mencionó situaciones personales relacionadas con su embarazo, indicando que atravesó un proceso complejo en medio de la relación.

Sin embargo, el 21 de mayo volvió a generar conversación al publicar una historia en la que aparecía su bebé. Aunque la imagen en sí no fue el centro del debate, el texto que la acompañaba sí lo fue:

“Yo gané”, escribió.

Este mensaje fue interpretado por internautas como una referencia directa a lo ocurrido con Juanda Caribe, especialmente porque fue publicado el 21 de abril, fecha que coincide con el cumpleaños del humorista.

Hasta ahora, Sheila no se ha pronunciado sobre el cumpleaños de Juanda Caribe, lo que mantiene la atención de los internautas que siguen esperando algún mensaje relacionado con esa fecha.