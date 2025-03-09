Diego Trujillo revela el error más común en las primeras citas y su fórmula para 'triunfar'

Diego Trujillo compartió los consejos que, según su experiencia, pueden marcar la diferencia en una primera cita. Sus recomendaciones buscan orientar a quienes desean avanzar con éxito en el ámbito sentimental.

¿Cuál es el error más común en las primeras citas según Diego Trujillo?

A través de una entrevista en el pódcast 40 grados, el actor Diego Trujillo señaló que uno de los errores más frecuentes al planear una primera cita es elegir actividades o espacios que impiden la interacción. De acuerdo con su experiencia, lugares como el cine o los sitios muy ruidosos no favorecen la conexión entre las personas.

Este es uno de los errores más comunes al planear una primera cita / (Foto de Freepik)

Trujillo afirmó que este tipo de salidas son más adecuadas para relaciones consolidadas, donde no es indispensable hablar tanto:

“El cine es para cuando está uno casado después de quince años”, afirmó en tono humorístico.

En lugar de ello, sugiere seleccionar ambientes que inviten a la conversación y la comodidad mutua.

¿Qué recomienda Diego Trujillo para crear confianza en la primera cita?

El actor considera que el éxito en una primera salida depende de la capacidad de crear un ambiente favorable para conocerse. Su consejo principal es optar por un restaurante tranquilo con buena comida, música suave y vino de calidad, evitando bares, gastrobares o discotecas donde el ruido impida la comunicación.

El éxito de una primera cita, depende del ambiente que se establezca / (Foto de Freepik)

Además, enfatiza que la confianza se construye gradualmente y que es importante no mostrar prisa ni “hambre” —como él lo describe— para que la relación fluya de manera natural. Según el actor, después de una o dos salidas lo esencial es haber establecido un trato de confianza sin intenciones forzadas.

¿Cómo sugiere Diego Trujillo avanzar en las siguientes citas?

Trujillo plantea una secuencia clara para las salidas: la primera cita en un restaurante tranquilo, la segunda en un lugar para bailar y, si todo progresa bien, la tercera en casa. Para este último escenario, describe un ambiente relajado con chimenea, música suave y una copa de vino como factores que favorecen la cercanía.

La tercera cita debe ser en un lugar que favorezca la cercanía / (Foto de Freepik)

Estas recomendaciones, compartidas durante la entrevista, fueron recibidas comentadas en redes sociales por internautas que afirmaron tomar nota de cada detalle para aplicarlos en sus propias experiencias.