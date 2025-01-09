Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

La presentadora Celeste Wilson dejó devastados a sus colegas tras su muerte repentina.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Murió Celeste Wilson
Muere Celeste Wilson repentinamente/Freepik

La presentadora Dorothea Celeste Wilson, falleció repentinamente pocos días después de haber asumido el cargo de conducir los fines de semana en WAPT, afiliada de ABC.

¿Qué se sabe de la muerte de la presentadora Celeste Wilson?

Según dio a conocer el Daily Mail su muerte se dio luego de haber sufrido un ataque cardíaco a sus 42 años.

Su muerte provocó bastante sorpresa en sus allegados debido a que no se esperaban dicho fallecimiento debido a que aparentaba estar en buenas condiciones de salud.}

¿Quién era Celeste Wilson?

La mujer se graduó de periodismo en la Universidad Estatal de Arizona e inició su carrera en el medio en una filial de CBS en Monroe, Louisiana.

También era mamá y actriz, dejando un vacío enorme con su partida.

¿Cómo despidieron a Celeste Wilson sus colegas?

A través de las redes sociales del medio compartieron un comunicado de prensa en el que la despidieron y lamentaron la partida de la conductora.

"Aunque Celeste llevaba poco tiempo con nosotros, ya estábamos conmovidos por su profesionalismo, calidez y dedicación al trabajo periodístico. Todos aquí en 16 WAPT estamos desconsolados por esta súbita pérdida y nuestros pensamientos están con la familia y sus amigos", escribieron.

Su colega Megan West no dudó en dedicarle también unas palabras agregando: “Charlamos acerca de cómo se estaba adaptando al horario del programa matutino y a la vida a pocas horas de su casa en Luisiana. Es un gran impacto y estamos destrozados por su familia. Atesoro el recuerdo de esa última y dulce conversación”.

Katie Garch también confesó que haberla conocido para ella fue una bendición.

Por su parte, televidentes y seguidores en redes sociales no dudaron en dedicarle varios mensajes de despedida, destacando su profesionalismo y agradeciendo por todas las noticias que les brindó.

También aprovecharon para dejarles su sentido pésame a la familia en este momento tan difícil para ellos.

Otros internautas decidieron dejar mensajes motivacionales y de reflexión indicando la importancia de valorar cada segundo de vida y hacer a diario el bien, resaltando la fragilidad de la vida.

