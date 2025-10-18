Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viral: mujer de 27 años revela el drástico cambio que sufrió en su rostro durante su embarazo

La mujer decidió contar al mundo cómo, durante su embarazo, su rostro cambio por completo, dejándola irreconocible.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Mujer de 27 años muestra el drástico cambio que tuvo en su rostro durante su embarazo
La mujer relató en TikTok el motivo por el que su rostro sufrió un cambio radical durante su embarazo. (Foto: Freepik)

Una mujer venezolana de 27 años se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok al relatar y mostrar cómo le quedó su rostro en medio de su embarazo.

¿Quién es la mujer que le cambió su rostro por completo en medio de su embarazo?

Se trata de Aleannys, una joven de 27 años con más de 400 mil seguidores en TikTok, quien se volvió viral al mostrar cómo, tras 12 semanas de embarazo, su rostro comenzó a cambiar hasta volverse casi irreconocible.

De acuerdo al relato de la mujer, su cara empezó a presentar afectaciones irregulares, por lo que decidió asistir a control con su médico de cabecera, quien le recetó dexametasona, un esteroide que en vez de hacer mejoras le quemó su rostro por completo.

¿Qué efectos presentó en su rostro la mujer durante su embarazo?

Aleannys cuenta que días después su rostro comenzó a hincharse, desarrollando protuberancias que deformaron su cara, un efecto conocido como acné gestacional.

La joven relata que, al no ver mejoría, decidió cambiar de médico y mantenerse alejada de la vida social durante su embarazo.

Sin embargo, tras dar a luz, ha mostrado una notable recuperación, la cual ha compartido con sus seguidores.

Mujer de 27 años muestra el drástico cambio que tuvo en su rostro durante su embarazo
La mujer ha mostrado a sus seguidores que su rostro ha mejorado notablemente después de dar a luz. (Foto: Freepik)

¿Qué es el acné gestacional?

Según expertos en medicina, el acné gestacional es una condición de la piel que aparece durante el embarazo, generalmente como resultado de los cambios hormonales que atraviesa el cuerpo.

Durante la gestación, el aumento de hormonas como los andrógenos puede estimular las glándulas sebáceas, provocando un exceso de sebo que obstruye los poros y favorece la aparición de espinillas, puntos negros y protuberancias inflamadas.

Mujer de 27 años muestra el drástico cambio que tuvo en su rostro durante su embarazo
El acné gestacional es una condición de la piel que aparece durante el embarazo. (Foto: Freepik)

Este tipo de acné suele aparecer con más frecuencia en el rostro, aunque también puede afectar el pecho y la espalda.

Aunque puede ser molesto y afectar la apariencia, el acné gestacional no suele representar un riesgo grave para la madre o el bebé. Su tratamiento debe ser cuidadoso, ya que algunos medicamentos y cremas comunes para el acné no son seguros durante el embarazo.

Por eso, se recomienda acudir a un dermatólogo o ginecólogo, quienes pueden indicar alternativas seguras para aliviar los síntomas y prevenir infecciones o cicatrices.

