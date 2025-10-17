Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

El actor batalló contra una fuerte enfermedad que le provocó su lamentable partida.

Gisseth Beltrán García
Murió Gustavo Angarita
Murió el actor Gustavo Angarita

El reconocido actor Gustavo Angarita falleció este jueves 16 de octubre a sus 84 años dejando un vacío y un dolor profundo en la televisión colombiana.

¿Qué se sabe de la muerte de Gustavo Angarita?

Buen Día, Colombia confirmó el lamentable deceso del actor, quien batalló contra el cáncer, el cual le hizo metástasis, por lo que, fue llevado a cuidados paliativos y, aunque los médicos hicieron todo para salvarlo el actor falleció.

Tras darse a conocer la dolorosa noticia, colegas y seguidores han reaccionado en redes sociales destacando el talento y legado que dejó el actor en la televisión y el cine colombiano.

Además, llenaron de condolencias y mensajes de sentido pésame a la familia en este momento tan difícil que atraviesan.

¿Quién era Gustavo Angarita?

El actor nació en Bogotá el 2 de septiembre de 1942 y desde muy joven mostró su gusto por la actuación logrando ser uno de los actores más reconocidos del país por sus increíbles personajes en diferentes producciones como "La Potra Zaina", "Un ángel llamado azul", "En los tacones de Eva", "Chepe Fortuna", "Casa de reinas" y "La ley del corazón".

Falleció Gustavo Angarita

Gustavo Angarita participó en más de 15 películas, ganó diferentes premios, entre ellos dos Premios India Catalina, uno como Mejor actor de reparto en telenovela o serie y otro como Mejor actor principal. También se llevó un Premio TV y Novelas a Toda una vida en la televisión.

El actor estuvo casado, pero su esposa falleció. De dicho matrimonio quedó un hijo, el también actor Gustavo Angarita Junior, quien compartió contenido a su lado a sus miles de seguidores en redes sociales.

En los últimos años encontró un talento en la pintura, logrando plasmar sorprendentes obras de arte con los que adornó su casa y en cuya labor encontró un espacio para hacer sus días más llevaderos.

Desde SuperLike Canal RCN enviamos nuestro sentido pésame y un abrazo a sus seres queridos en esta situación tan difícil.

