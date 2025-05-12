Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio enternece al mostrar una fotografía familiar navideña: “Lograron salvar su hogar”

Cintia Cossio compartió una emotiva foto navideña con su familia, recibiendo elogios por parte de sus seguidores.

Paola Canastero Prieto
La foto familiar navideña de Cintia Cossio
Cintia Cossio comparte su emotiva postal familiar de Navidad.

La influencer antioqueña y empresaria Cintia Cossio reveló una emotiva imagen navideña en sus redes sociales que desató una ola de comentarios y elogios sobre su vida familiar.

¿Cuál fue la imagen de Cintia Cossio que generó revuelo en redes?

Cossio utilizó sus plataformas digitales donde suma millones de seguidores para compartir una fotografía muy especial en la que aparece junto a su pareja, Jhoan López, y padre de sus hijos, acompañados de sus dos pequeños: Thiago y el más pequeño, Lorenzo.

La imagen de la influencer capturó un momento de cercanía y unión familiar navideña que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en comentar lo tierna y emotiva que resultaba la postal.

En la imagen aparecen Cintia y Jhoan luciendo la misma pijama, mientras sus hijos llevan saco y pijama roja, posando detrás del árbol de Navidad, dejando ver que están viviendo uno de sus mejores momentos como familia.

La foto familiar navideña de Cintia Cossio
Cintia Cossio comparte su emotiva postal familiar de Navidad.

La pareja lleva varios años de relación y, el año pasado, atravesaron un mal momento, llegando a anunciar su separación por un año. Este año, sin embargo, hubo una reconciliación, y además llegó un nuevo integrante a la familia.

¿Cómo fortaleció la llegada de Lorenzo la unión familiar de Cintia Cossio y Jhoan López?

Recientemente, Cintia, en una entrevista para el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, contó detalles de este proceso y lo que significó la llegada del pequeño Lorenzo, explicando cómo esto fortaleció nuevamente la unión de la pareja y consolidó a su familia, no solo para Lorenzo, sino también para Thiago.

La influencer también compartió recientemente que está próxima a lanzar un libro, en el que revelará muchos episodios de su vida que sus seguidores aún no conocen.

La foto familiar navideña de Cintia Cossio
Cintia Cossio comparte su emotiva postal familiar de Navidad.

No obstante, la imagen que compartió Cintia Cossio se llenó de corazones y generó comentarios positivos hacía la pareja como: “Qué familia tan hermosa”, “Muy bonitos y, lo más importante, muy genuinos, una familia de verdad”.

Otros seguidores añadieron: “Preciosos. Gracias a Dios lograron salvar su hogar. Qué hermosos” o “Bendiciones para ese hogar”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

 

 

