¡Adiós a un actor colombiano! Falleció ícono de la televisión en las últimas horas: ¿quién fue?

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de reconocido actor, director y dramaturgo colombiano, quien dejó un importante legado en el campo de la televisión.

Desde que se confirmó la noticia, muchos de sus seguidores lo han recordado con cariño, en especial por el gran legado que dejó en su amplia trayectoria profesional.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Quién fue el reconocido actor colombiano que falleció?

El nombre de Luis Alberto García Jiménez ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores y allegados, tras confirmarse la noticia de su fallecimiento el pasado 3 de diciembre.

La noticia fue confirmada por parte de ACA, más conocida como ‘Asociación colombiana de actrices y actores’ a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 49 mi l seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como La Gaitana y I Took Panamá, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano”, agregó ACA.

Este fue el gran legado que dejó el actor: Luis Alberto García Jiménez. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que Luis Alberto demostró a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un gran referente de la actuación, en especial por dejar un importante legado en la televisión colombiana.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

¿Cómo adquirió un importante reconocimiento Luis Alberto Jiménez a lo largo de su carrera?

Es clave mencionar que uno de los rostros más destacados del teatro nacional fue Luis Alberto Jiménez, quien llevó a cabo importantes proyectos, en especial por estar bajo la dirección creativa de Batacklan Teatro, cautivando con su autenticidad y talento

¿Qué legado dejó Luis Alberto García en la televisión colombiana? | Foto: Freepik

Recordemos que Luis Alberto inició su carrera en 1979, dejando un significativo legado en el campo del teatro de la Universidad de América, en la que dejó valiosas enseñanzas a varias generaciones.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Así también, el actor demostró que el arte era una de las bases más fundamentales en su vida, en especial por marcar a generaciones, según informó el Teatro de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, en el que llevó a cabo varios papeles como actor, director, profesor y escritor.

Sin duda, figuras que hacen parte del entretenimiento lo han despedido, recordándolo con cariño. Entre ellos están: Carolina Cuervo, Aida Bossa y Cristina Campuzano.