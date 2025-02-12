Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras la muerte de influencer colombiana de motociclismo en pleno accidente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho
¿Quién fue la reconocida influencer que falleció en accidente de tránsito? | Fotos: Freepik

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la muerte de reconocida creadora de contenido digital, destacada en el mundo del motociclismo en pleno accidente de tránsito.

Antes de confirmarse el desafortunado hecho de la muerte de la influenciadora, compartió una inesperada fotografía en la que generó sospechas acerca del “presentimiento” que tuvo de su partida.

Artículos relacionados

¿Quién fue la reconocida influencer que falleció en un accidente de tránsito?

El nombre de Karen Sofía Quiroz se ha convertido en tendencia en los últimos días tras confirmarse la noticia de su muerte en pleno accidente de tránsito el pasado 26 de noviembre.

La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial que compartió el director Jahir Castellanos Prada de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, en el que expresó las siguientes palabras:

“El día de hoy amanecemos con una triste noticia para nuestro municipio con un hecho ocurrido, un accidente de tránsito en el cual se ven involucrados una motocicleta, un automóvil y un tractocamión donde lamentablemente falleció la señorita Karen Sofía, de 25 años”, agregó Jahir en el comunicado.

Artículos relacionados

Por el momento, no se conocen las causas del fallecimiento de Karen Sofía, pues las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones de los hechos ocurridos en Floridablanca, Santander.

¿La influenciadora “presintió” su muerte antes de fallecer?

Es clave mencionar que Sofía Quiroz, también conocida como ‘Bikegirl’, se dio a conocer en los últimos meses por demostrar su gran talento en las motocicletas, en especial, por la gran habilidad que tenía al momento de conducir.

Así también, varios internautas hicieron una captura de pantalla a una curiosa publicación que hizo la influenciadora a través de su cuenta oficial de Instagram en la que expresó que se le habían roto sus gafas, pues expresó lo siguiente:

“Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, añadió Sofía Quiroz.

Artículos relacionados

Por el momento, la noticia ha generado un gran profundo vacío por parte de los allegados y seguidores de Sofía, quien dejó un importante legado en el mundo del motociclismo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron rescatados por el Gaula en las últimas horas y se revelaron las condiciones en las que lo encontraron.

Tiburón Viral

VIRAL | Tiburón le muerde la cara a hombre y su relato deja a todos en shock: "Me entierra"

Aunque el hombre sufrió, se salvó sorpresivamente de la muerte después de ser embestido por el tiburón. Su historia es viral.

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida actriz tras ser hospitalizada y pérdida de peso.

Lo más superlike

Ryan Castro se molesta con un fan. Ryan Castro

Ryan Castro se molestó y regañó a un fan en medio del espectáculo de J Balvin en Medellín, esto pasó

Ryan Castro protagonizó un momento de tensión al regañar a un fan en el concierto de J Balvin en Medellín.

Macarena, hija de Tatán Mejia y Maleja Restrepo rapeando en el carro un audio viral Tatán Mejía

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, sorprende al recrear audio viral de rap

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

Talento internacional

Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales