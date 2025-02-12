Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la muerte de reconocida creadora de contenido digital, destacada en el mundo del motociclismo en pleno accidente de tránsito.

Antes de confirmarse el desafortunado hecho de la muerte de la influenciadora, compartió una inesperada fotografía en la que generó sospechas acerca del “presentimiento” que tuvo de su partida.

¿Quién fue la reconocida influencer que falleció en un accidente de tránsito?

El nombre de Karen Sofía Quiroz se ha convertido en tendencia en los últimos días tras confirmarse la noticia de su muerte en pleno accidente de tránsito el pasado 26 de noviembre.

La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial que compartió el director Jahir Castellanos Prada de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, en el que expresó las siguientes palabras:

“El día de hoy amanecemos con una triste noticia para nuestro municipio con un hecho ocurrido, un accidente de tránsito en el cual se ven involucrados una motocicleta, un automóvil y un tractocamión donde lamentablemente falleció la señorita Karen Sofía, de 25 años”, agregó Jahir en el comunicado.

Por el momento, no se conocen las causas del fallecimiento de Karen Sofía, pues las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones de los hechos ocurridos en Floridablanca, Santander.

¿La influenciadora “presintió” su muerte antes de fallecer?

Es clave mencionar que Sofía Quiroz, también conocida como ‘Bikegirl’, se dio a conocer en los últimos meses por demostrar su gran talento en las motocicletas, en especial, por la gran habilidad que tenía al momento de conducir.

Así también, varios internautas hicieron una captura de pantalla a una curiosa publicación que hizo la influenciadora a través de su cuenta oficial de Instagram en la que expresó que se le habían roto sus gafas, pues expresó lo siguiente:

“Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, añadió Sofía Quiroz.

Por el momento, la noticia ha generado un gran profundo vacío por parte de los allegados y seguidores de Sofía, quien dejó un importante legado en el mundo del motociclismo.