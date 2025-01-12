Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

El artista se desplomó repentinamente sobre el escenario cuando la banda tocaba la tercera canción de su repertorio musical.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció reconocido artista mientras tocaba en vivo
El artista se encontraba tocando en vivo cuando se desplomó. (Fotos Freepik)

El mundo de la música se encuentra consternado tras el fallecimiento de un reconocido artista internacional en medio de una presentación en vivo.

¿Cuál fue el reconocido artista que falleció en plena presentación?

Nahuel Niz, artista de origen argentino, cantaba junto a la conocida agrupación “Loca Sensación”, cuando sufrió un desplome en medio del escenario.

Según medios internacionales, el artista de 35 años se encontraba tocando la guitarra en medio de la tercera canción de la agrupación cuando cayó al suelo del escenario repentinamente.

Uno de los compañeros de Nahuel Niz, fue el primero en dar declaraciones oficiales de lo que pasó en medio de su shock por la muerte de su colega.

Qué se sabe del fallecimiento de Nahuel Niz. (Foto: Freepik)

¿Qué se sabe del fallecimiento del artista Nahuel Niz?

El músico aseguró que todos quedaron anonadados con la caída de Nahuel y que los primeros minutos no sabía qué hacer, ya que nunca antes habían vivido una situación parecida.

"Se murió tocando en vivo, nunca viví una cosa así.”

Tras unos minutos de conmoción, varios de los asistentes intentaron reanimar al artista mientras llegaban los primeros auxilios.

El cantante fue trasladado al Hospital San Martín en donde fue ingresado a cuidados intensivos y allí lastimosamente horas después falleció a pesar de las maniobras de reanimación de los médicos.

Uno de los hermanos del artista, Nicolás Niz, compartió las causas del fallecimiento del artista, la cual fue al parecer un paro cardiaco.

35 años mi hermano y se me va de un paro al corazón, tocando la guitarra haciendo lo que amaba, espero tanto está fecha y era por qué se quería ir feliz mi vida.

Hermano del artista reveló detalles de su muerte

El hermano del reconocido artista argentino compartió un emotivo mensaje en donde lo despidió y le reconoció su talento.

Tu último show hermano, te amo con mi vida .

Además, confesó que sentía impotencia y tristeza por no haberle podido salvar la vida a su hermano cuando pasó todo.

Que triste me siento, no puedo creer que te fuiste mi vida, él no nos dejó salvarte, te necesitaba allá arriba hermano, te juro que no pude intentar salvarte.

Nicolás también aprovechó para rendirle un homenaje a su hermano, asegurando que su legado quedaba en todos los que lo conocieron y sus fanáticos.

Te prometo que vas a volar alto, muy alto hermano y que acá en la tierra nosotros vamos a extrañarte todos los días , te lo prometo, vamos a estar siempre juntos tanto en el cielo como en la tierra y no te vamos a olvidar ni aunque la muerte nos separe.

