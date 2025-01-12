Festivos de diciembre de 2025 en Colombia: conozca aquí el calendario del último mes del año

Llegó el último mes del año y por eso es que el calendario toma vital importancia. Diciembre es el mes preferido de muchos, pues algunos tienen vacaciones y aprovechan el espacio para realizar diferentes actividades.

En ese sentido, diciembre de 2025 no se queda atrás. Como es costumbre, los últimos días del año tienen festivos, de modo que vale la pena agendarse y saber cuáles son esas fechas de las festividades y demás.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Cuántos festivos hay en diciembre de 2025 en Colombia?

Puntualmente, hay dos festivos en diciembre de 2025. En Colombia, se preparan para el último fin de semana del año más extenso por el día de la Inmaculada Concepción, después del día de las velitas, siendo festivo el lunes 8 de diciembre.

Llegó el último mes del año 2025 | Foto de Freepik.

Después de esto, el próximo festivo viene en Navidad para el jueves 25 de diciembre.

En efecto, el año está a nada de terminarse y quienes disfrutan de estos días pueden agendarse para que no se cruce con sus planes navideños.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

No todos cuentan con descansos, pues sus responsabilidades laborales no se los permite. Entonces, la ley es importante en este aspecto. En Colombia, laborar en un día festivo supone recibir un pago adicional del 75% sobre el salario habitual, además del salario correspondiente a ese día.

¿Cuántos festivos hay el próximo año 2026 en Colombia?

Llega 2026 y el Año Nuevo también tiene una significativa suma de días festivos. En total son 18 festivos para 2026, siendo junio el que más tiene. Esta es la lista del año que viene:

1 de enero de 2026: Año Nuevo.

12 de enero de 2026: Reyes Magos.

23 de marzo de 2026: Día de San José.

2 de abril de 2026: Jueves Santo.

3 de abril de 2026: Viernes Santo.

1 de mayo de 2026: Día del trabajo.

18 de mayo de 2026: Ascensión de Jesús.

8 de junio de 2026: Corpus Christi.

15 de junio de 2026: Sagrado Corazón de Jesús.

29 de junio de 2026: San Pedro y San Pablo.

Artículos relacionados Tecnología La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir de diciembre de 2025