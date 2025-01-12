Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir de diciembre de 2025

Son varios los dispositivos que durante diciembre de 2025 puede que ya no tengan más la aplicación de WhatsApp.

Omar Murcia Salazar
WhatsApp
La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir de diciembre de 2025 | Foto de Freepik.

WhatsApp se posiciona como una de las redes sociales más utilizadas en el mundo y, por ende, cuando no funciona, muchos se colapsan porque el teléfono verde puede que sea el principal método de comunicación.

¿Qué pasa con WhatsApp cada mes?

En vista del alto uso de WhatsApp, los creadores de la app se la pasan ingeniando nuevas funciones para que los usuarios no decidan migrar a otra. Eso es bueno, porque suplen las demandas de los consumidores, pero a la vez negativo en el sentido de que no es compatible con todos los celulares.

Es decir, cada mes Meta, quienes son los dueños de WhatsApp, anuncian que en ciertos teléfonos celulares deja de funcionar la aplicación de comunicación instantánea. La principal razón de los ajustes es brindar una seguridad que algunos dispositivos ya no soportan.

WhatsApp
WhatsApp cada vez más ofrece más posibilidades de comunicación | Foto de Freepik.

Siendo así, vale la pena conocer cuáles son esos celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir de diciembre de 2025.

¿En cuáles celulares deja de funcionar WhatsApp a partir de diciembre de 2025?

De acuerdo con expertos tecnológicos, en la actualidad WhatsApp tiene compatibilidad con los sistemas operativos Android 5.0 o más elevados, a la vez que con iOS 15.1 y más.

En ese sentido, a continuación se comparte la lista de los modelos que durante diciembre de 2025 puede que la app les deje de funcionar:

  • Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.
  • Samsung: Galaxy J2.
  • LG: LG V10, LG G3.
  • Motorola: los modelos antiguos de Moto G.
  • HTC: One M8.
  • Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar?

Muchos piensan que WhatsApp deja de funcionar porque la aplicación del teléfono verde así lo quiere, pero en realidad eso no es así. Lo que ocurre es que los celulares antiguos cuentan con un software que ya no es compatible con actualizaciones y, por lo tanto, la app se debilita.

WhatsApp
WhatsApp es la principal fuente de comunicación de muchos | Foto de Freepik.

Al no haber actualizaciones, el celular se pone cada vez más lento e incluso hay casos en los que se apaga repentinamente. Además, hay mayor riesgo de que los virus o malware se apoderen del dispositivo.

