Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef compartió fotos a vísperas navideñas: estos son sus hijos
Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef compartió tiernas fotografías a vísperas navideñas. Estos son sus dos bellos hijos.
En las últimas semanas, la reconocida presentadora Violeta Bergonzi se ha convertido en centro de atención a través de las diferentes plataformas digitales tras convertirse en la ganadora de la décima edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.
Desde entonces, ha tenido la oportunidad en compartirles a sus seguidores a través de sus redes sociales la gran emoción que ha sentido por todo el esfuerzo que sintió al estar dentro de la cocina más famosa del país y, también, contar con el incondicional apoyo de su familia.
¿Quiénes son los hijos de Violeta Bergonzi tras celebración a vísperas navideñas?
En horas de la mañana de este primero de diciembre, Violeta Bergonzi se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir una emotiva fotografía junto a su esposo llamado: Hernando Luque y sus dos hijos.
Recientemente, la ganadora de MasterChef compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 709 mil seguidores, una ráfaga de fotografías en las que aparece junto a sus hijos y expresó las siguientes palabras:
“Llegó diciembre, la época más hermosa y nosotros estamos listo para celebrar, que esta sea una época hermosa para todos. Los amo mi equipo Violeta”, agregó Violeta en la descripción de la publicación.
En las fotografías se evidencia que Violeta está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras compartir los momentos más especiales de su vida junto al amor de su vida y sus dos hijos.
¿Qué hará Violeta Bergonzi con el dinero que ganó por ser ganadora de MasterChef?
Es clave mencionar que Violeta no solamente ha acaparado la atención por parte de sus seguidores al compartir varios acontecimientos de su vida, sino que también por causar curiosidad por parte de sus seguidores tras lo que hará con el dinero que obtuvo al ser ganadora de MasterChef.
Por esta razón, la presentadora confesó a través de una revista con Canal RCN, en el que reveló varios detalles de su vida, en especial, lo que hará con el dinero que ganó:
“Tenemos un proyecto bastante ambicioso en la familia, vamos a tener una terraza con un complejo gastronómico muy interesante con diferentes restaurantes ya muy conocidos de Colombia”, señaló la presentadora.