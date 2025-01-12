Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló que no le gusta la Navidad: "es una fecha más"

El influenciador Yeferson Cossio habló sobre la llegada de Navidad y contó anécdota con su novia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio sobre la navidad
Yeferson Cossio sorprendió al hablar sobre la Navidad/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus millones de fanáticos que no le gusta la Navidad y contó curiosa anécdota que vivió con su novia Carolina Gómez el año pasado.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre la Navidad?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales donde contó que él no suele celebrar las festividades decembrinas, pues para él es una fecha como cualquier otra del año.

Yeferson Cossio sobre la navidad

"A mí eso no me gusta, todo eso de Navidad no me gusta, pues me da igual, no es que me disguste, es una fecha más", contó.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio con su novia Carolina Gómez la Navidad pasada?

En medio de su confesión, el influenciador indicó que, aunque no le guste esta fecha o no la celebre como la mayoría de los colombianos, el año pasado decidió hacerlo por la felicidad de su novia Carolina Gómez, a quien sí le gusta bastante.

Yeferson Cossio habla de Navidad

Destacó que se gastó cerca de 20 millones de pesos colombianos en cosas para decorar su casa de Navidad, entre ellas hasta ropa para sus mascotas.

También hizo cena y varias cosas para que ella se sintiera a gusto en esta fecha y junto a su familia.

Sin embargo, acordaron que la única responsabilidad que tenía ella era desmontar toda la decoración nuevamente, pero inicialmente fue él el que se encargó de casi todo y ella solo tenía que guardar un reno, el cual quedó hasta abril porque nunca lo hizo.

"Por obvias razones me quedó mal y no quiero armar la Navidad y ahora yo soy el malo, ¿de lo que estoy diciendo es mentira?, ¿por qué me dice que soy un grinch?", expresó a su novia.

Artículos relacionados

Tras su confesión, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron que si bien su novia no cumplió su labor, no debería castigarla de esa manera y celebrar la Navidad como corresponde.

Otros se mostraron de acuerdo con él, mientras que otros debatieron la situación y aconsejándolos sobre su situación.

Por ahora, los influenciadores siguen disfrutando de su romance y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo recordó a su papá con un emotivo ritual de navidad: "Agradezco extrañarte"

Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre retomando el ritual de gratitud que él hacía cada año en familia.

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles Kevin Roldán

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles

Expareja de Kevin Roldán rompió el silencio tras la complicada condición que enfrenta su hijo y compartió su estado de salud.

Ornella Sierra con su novio Ornella Sierra

Ornella Sierra respondió a crítica tras presumir a su nuevo novio

La influenciadora Ornella Sierra habló sobre exponer su nueva relación a la opinión pública.

Lo más superlike

Daddy Yankee y J Balvin Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

El cantante Daddy Yankee reveló qué pidió para estar presente en el show de J Balvin en Medellín.

Falleció reconocido artista mientras tocaba en vivo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Quiénes son los integrantes del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

¿Por qué son famosos Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho? Conoce más sobre los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética