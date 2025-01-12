Yeferson Cossio reveló que no le gusta la Navidad: "es una fecha más"

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus millones de fanáticos que no le gusta la Navidad y contó curiosa anécdota que vivió con su novia Carolina Gómez el año pasado.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre la Navidad?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales donde contó que él no suele celebrar las festividades decembrinas, pues para él es una fecha como cualquier otra del año.

"A mí eso no me gusta, todo eso de Navidad no me gusta, pues me da igual, no es que me disguste, es una fecha más", contó.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio con su novia Carolina Gómez la Navidad pasada?

En medio de su confesión, el influenciador indicó que, aunque no le guste esta fecha o no la celebre como la mayoría de los colombianos, el año pasado decidió hacerlo por la felicidad de su novia Carolina Gómez, a quien sí le gusta bastante.

Destacó que se gastó cerca de 20 millones de pesos colombianos en cosas para decorar su casa de Navidad, entre ellas hasta ropa para sus mascotas.

También hizo cena y varias cosas para que ella se sintiera a gusto en esta fecha y junto a su familia.

Sin embargo, acordaron que la única responsabilidad que tenía ella era desmontar toda la decoración nuevamente, pero inicialmente fue él el que se encargó de casi todo y ella solo tenía que guardar un reno, el cual quedó hasta abril porque nunca lo hizo.

"Por obvias razones me quedó mal y no quiero armar la Navidad y ahora yo soy el malo, ¿de lo que estoy diciendo es mentira?, ¿por qué me dice que soy un grinch?", expresó a su novia.

Tras su confesión, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron que si bien su novia no cumplió su labor, no debería castigarla de esa manera y celebrar la Navidad como corresponde.

Otros se mostraron de acuerdo con él, mientras que otros debatieron la situación y aconsejándolos sobre su situación.

Por ahora, los influenciadores siguen disfrutando de su romance y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales.